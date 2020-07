les associations déplorent l’absence de secrétariat d’Etat à la cause animale

Il faudra encore attendre pour voir la cause animale représentée au sein d’un gouvernement. Alors que la création d’un portefeuille ministériel dédié à la condition animale était demandée par les associations, mais aussi par certains parlementaires LREM comme Loïc Dombreval, auteur d’un récent rapport sur le sujet, la liste des onze nouveaux secrétaires d’Etat dévoilée dimanche soir a mis fin à leurs espoirs.

Si un secrétariat d’Etat dédié à la Biodiversité est mis en place, nulle trace de poste consacré spécifiquement à la condition animale dans ce nouveau casting. Au grand dam des associations, qui n’ont pas tardé à réagir. « La déception est grande de constater que le secrétariat d’Etat à la condition animale figure parmi les grands absents », écrit dans un communiqué l’association Ethics for Animals, qui déplore une « occasion manquée ».

« Ce secrétariat d'Etat, attendu depuis des années, aurait été un signe fort, une reconnaissance de cette attente de nos très nombreux concitoyens. Nous espérons cependant que l'exécutif entendra nos demandes, car secrétariat d'Etat ou pas, il y a une véritable urgence à soutenir ce secteur. »

« Les animaux sont encore oubliés… »

Déception aussi du côté de L214, l’association de défense des animaux célèbre pour ses vidéos chocs dans les abattoirs et des élevages industriels. « Les animaux utilisés comme ressources alimentaires, objets de distraction ou matériel de labo, sont encore oubliés… », a réagi l’association sur son compte Twitter. « Pas de secrétariat d’Etat à la condition animale… est-ce que la “préservation du vivant” concernera tous les animaux ? », s’interroge-t-elle, à propos des contours du secrétariat d’Etat à la Biodiversité dont a hérité Bérangère Abba.

« Ce remaniement démontre une fois de plus que le gouvernement reste sourd à l’attente d’un nombre croissant de citoyens qui expriment leur volonté de voir reculer les souffrances qu’endurent les animaux », fait savoir Brigitte Gothière, cofondatrice de L214, dans un communiqué, ajoutant :

« Nous poursuivrons notre mobilisation avec le référendum d'initiative partagée (RIP) pour les animaux. Les gouvernements formés sous la présidence d'Emmanuel Macron n'auront jusqu'ici pas eu le courage de prendre des mesures significatives mais il ne fait pour nous plus aucun doute que la mise en place d'un ministère de la condition animale sera un enjeu de la prochaine élection présidentielle. »

« Bienveillance pour la chasse »

Pour la Société protectrice des animaux (SPA), « cette posture va à l’encontre du vaste mouvement de prise de conscience citoyenne », mais « nous gardons espoir qu’à tout le moins, un Haut commissaire puisse encore être nommé à cette fonction ». « Le gouvernement ne veut pas agir pour les animaux et le montre, encore, avec la nomination de Bérangère Abba, elle qui, alors députée, n’a jamais caché son intérêt et sa bienveillance pour la chasse et les chasseurs », fustige de son côté la Fondation Brigitte Bardot.

« Pas de ministère, ni même un secrétariat d’Etat à la condition animale… Quand cesserons-nous de nous intéresser uniquement aux espèces menacées ? Finissons-en avec la “biodiversité” et considérons les animaux comme des individus ! », a réagi de son côté le Parti animaliste, qui avait créé une petite surprise aux élections européennes 2019, en réalisant un très étonnant score de 2,4 %.