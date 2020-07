Le congé paternité bientôt obligatoire en France ?

Pour la naissance d’Alix, Robert a pu bénéficier de onze jours de congé paternité, indemnisés par la Sécurité sociale. Comme tous les papas, il peut également demander trois jours de congé de naissance payés par l’employeur. « Je dois dire que c’est assez peu finalement (…) Ça passe très très très vite« , se désole-t-il toutefois.

Le gouvernement pourrait ainsi rallonger et rendre obligatoire ce congé qui reste pour l’heure facultatif. « Une des hypothèses sur lesquelles nous travaillons est effectivement de doubler le congé actuel et de passer à un mois (…) Je suis assez convaincu, pour en avoir beaucoup discuté avec mes homologues suédois et finlandais, que le caractère obligatoire a un effet décisif« , a déclaré Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles. Le gouvernement fera une proposition à ce sujet dès la rentrée. Coût estimé de cette mesure pour la Sécurité sociale : entre 133 et 331 millions par an.