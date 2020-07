La finale 1966 comme vous ne l’avez jamais vue

Une finale de légende à l’affiche sur la chaîne YouTube de la FIFA

Des interviews d’anciens footballeurs

Le programme propose aussi des images inédites du stade de Wembley

Pour son 54ème anniversaire, la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 1966™ entre l’Angleterre et l’Allemagne de l’Ouest s’offre une diffusion en intégralité sur la chaîne Youtube de la FIFA, le jeudi 30 juillet à 16 heures CEST.

Les amateurs de football du monde entier vont ainsi pouvoir vivre ou revivre ce match de légende en compagnie de Sir Geoff Hurst, auteur d’un triplé en finale, de la présentatrice Gabby Logan et l’ancien international et sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, Glenn Hoddle. D’autres grands noms du football comme Alex Scott, Jürgen Klinsmann et Roy Hodgson complètent ce casting de rêve.

Avant le coup d’envoi, un reportage retracera le parcours de l’Angleterre depuis le début du tournoi et Sir Geoff Hurst, le seul homme à avoir marqué un triplé en finale de la Coupe du Monde, répondra aux questions de Gabby Logan sur la tactique, la pression et ses impressions au moment de fouler la pelouse ce jour-là.

Final Replay ‘66 est une production Final Replay et Whisper, réalisée pendant le confinement au Royaume-Uni. La FIFA a autorisé l’utilisation des images originales de la finale pour cet événement unique en son genre.

Les internautes qui se rendront sur la chaîne YouTube de la FIFA pourront également découvrir des images en couleur encore inédites et revivre ce match comme s’ils y étaient.

Outre ses commentaires d’époque et ses analyses d’experts, Final Replay ‘66 propose des images de Mohammed Ali venu assister à la rencontre en compagnie de ses proches, de la Reine saluant les équipes avant le coup d’envoi et des célébrations du capitaine Bobby Moore après cette victoire inoubliable.

La première diffusion de Final Replay ‘66 sur Channel 4, le 7 juin 2020, avait permis de lever plus de 500 000 livres au profit du Fonds d’appel d’urgence pour le coronavirus. Au total, 2,8 millions de personnes ont suivi ce programme au Royaume-Uni, pour une audience moyenne d’un million de téléspectateurs et un pic à 1,4 million.





