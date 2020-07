comment faire face à la crise ?

« Malheureusement c’est un record », comme le précise le journaliste Michel Perrier. 6 millions de personnes se retrouvent sans emploi en France mardi 28 juillet. Par le passé, face aux fortes hausses du chômage, les différents gouvernements ont souvent opté pour une réponse similaire. « Il s’agit de faire baisser les chiffres avec de l’argent public. Dans ce cas-là, on ne s’attaque pas aux causes réelles du chômage, mais dans des situations difficiles, il n’y a pas tellement d’autres solutions », explique-t-il.

Les jeunes travailleurs font partie des personnes les plus touchées par le chômage. Malgré la crise sanitaire, le gouvernement tente d’encourager les entreprises à embaucher. « Il y a la prime à l’embauche de 4 000 euros qui est mise sur la table et qui vise vraiment à éviter cet attentisme et à ce que les employeurs ne se disent pas ‘au lieu d’embaucher en septembre, on va attendre l’hiver’. Dans ce cas-là, il y aurait des centaines de milliers de jeunes qui se retrouveraient sans solution », déclare Étienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Échos.

Le

Les autres sujets du