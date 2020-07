Castex laisse traîner ses notes une deuxième fois et nous souhaite un « bel été »

Le Premier ministre a de l’humour. Comme chaque mercredi, le gouvernement s’est rassemblé ce 29 juillet pour son conseil des ministres et Jean Castex a, comme la semaine dernière, laissé dépasser une note de sa pile de dossiers, sur le perron de l’Elysée. Un moment immortalisé par le pool de photographes de presse, dont le reporter de l’agence SIPA Jacques Witt.

#Castex sort du conseil des ministre avec un papier ou il a marqué « vous ne m’aurez pas une deuxième fois » photo… https://t.co/B0wLTMNqQj —JacquesWitt(@Jacques Witt)

Sauf que cette fois, la feuille de papier ne contient pas d’information confidentielle mais un message volontaire à l’attention des photographes, des journalistes et autres curieux : « Vous ne m’aurez pas une deuxième fois ! », peut-on lire distinctement sur la feuille portant l’en-tête du Premier ministre, puis, plus bas : « Bel été à vous ».Jean Castex, un daron à Matignon

« Quel taquin ! »

Un clin d’œil à la sortie du conseil des ministres de la semaine dernière, où Jean Castex avait dévoilé par inadvertance un échange écrit au sujet du remaniement et notamment du rôle de Gabriel Attal, l’actuel porte-parole du gouvernement.

« Un os à ronger pour le jeune Gabriel » : quand Castex laisse traîner une note confidentielle sur le remaniement

« Finalement, on a trouvé un os à ronger supplémentaire pour le jeune Gabriel ? », y demandait un participant au Conseil des ministres. « Non… » répond l’autre, peut-être Jean Castex lui-même. « Il voulait s’occuper de la vie associative », poursuit ce dernier. Il aurait aimé être « délégué du MEN », peut-on lire, c’est-à-dire ministre délégué auprès de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education nationale. « Il est difficile d’avoir 40 ministres et secrétaires d’Etat, et une mission à détacher pour le PP [porte-parole] », concluait le message.

Cette touche d’autodérision a beaucoup amusé les internautes. « Excellent ! Quel taquin ! », « Il a de l’humour, j’aime bien », « il est joueur », peut-on lire sur Twitter en commentaire.