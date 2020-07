22 juillet 2007 : L’Argentine honore son rang

Pour son premier match de groupes de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Canada 2007, la République tchèque avait conquis un 0-0 de haute lutte face à une véritable déferlante argentine. Néanmoins, personne n’imaginait les Tchèques capables de contrarier à nouveau les stars d’Hugo Tocalli en finale.

Après tout, l’Albiceleste venait d’enchaîner cinq victoires consécutives et d’inscrire 14 buts pour un seul encaissé, tandis que Maxi Moralez et Sergio Agüero semblaient marcher sur l’eau. Ce dernier, titulaire à l’Atlético de Madrid, avait d’ailleurs déjà connu les honneurs de la sélection A. Plus impressionnant encore, les Sud-Américains visaient un cinquième titre sur les sept dernières éditions disputées, le sixième au total. Plus modestement, les Slaves fêtaient leur première apparition à ce stade de la compétition.

Après seulement neuf minutes, les Argentins se font pourtant une première frayeur lorsqu’une tentative de Marek Suchy, détournée par Sergio Romero, termine sa course sur le le poteau. Aussitôt, Ever Banega et Agüero répliquent et combinent parfaitement pour mettre Moralez en orbite, mais la frappe de ce dernier est impeccablement captée par Radek Petr.

Agüero, le porte-bonheur

Dès la reprise, le même Moralez gâche une nouvelle occasion en or, avant que son coéquipier Romero ne réalise un sauvetage spectaculaire devant Lubos Kalouda. Palpitante, la finale voit le ballon voyager sans cesse d’une surface de réparation à l’autre.

Il faut attendre l’heure de jeu pour assister à l’ouverture du score – et de quelle manière ! Martin Fenin réussit une somptueuse reprise de volée en pivot et donne l’avantage à la République tchèque. Dos au mur, l’Argentine s’en remet au réalisme de son porte-bonheur. Deux minutes plus tard, le génial Agüero exploite une ouverture de Banega pour égaliser sans trembler.

Malgré la prolongation, une première depuis 16 ans, il était dit que l’édition 2007 – l’événement le plus important que le Canada ait jamais connu en termes de vente de billets – verrait triompher un habitué. À quatre minutes du terme, Mauro Zarate met un terme au suspense et parachève le comeback argentin d’une frappe des 18 mètres à ras de terre.









