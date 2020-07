« Wattstax » de Guy Darol : la fierté noire en concerts et révoltes constantes !

Une nouvelle fois, Guy Darol s’intéresse aux mouvements sociaux et musicaux des Etats Unis. Il nous éclaire sur l’événement musical majeur des années 70 du côté de Los Angeles. Wattstax, le 20 août 1972, la fierté noire a rendu un hommage aux révoltes de Watts de 1965. Sept ans après, on est passés de « Brûle mec, brûle », à « Apprends mec, apprends ». Guy Darol nous conte le Black Power dans tous ses états en musiques et révoltes, de la soul au jazz et toutes ses ramifications (…)

Citoyenneté







