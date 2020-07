Si tous les moustiques ne piquent pas les humains, ces derniers le font de plus en plus, selon une étude menée par des chercheurs américains. Ces derniers affirment en effet que cette tendance peut s’expliquer par le fait que l’urbanisation et le réchauffement climatique ont façonné leur comportement dans ce sens. Le risque pourrait donc s’accentuer à l’avenir, et avec lui le nombre de maladies transmises par les moustiques comme la dengue.





Sante magazine