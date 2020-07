Macron et Sarkozy, le temps du désamour

C’est une scène qui en dit long sur l’ambiguïté des relations entre deux présidents. Il y a quelques semaines, Frédéric Péchenard, ex-directeur général de la police sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, reçoit la visite de Mathieu Laine, conseiller en stratégie d’entreprises, proche d’Emmanuel Macron. Celui-ci lui a demandé rendez-vous quelques jours plus tôt pour parler de l’insécurité qui s’accroît dans le pays. Lors de leur entretien, Laine passe très vite aux choses sérieuses. Péchenard serait-il encore intéressé par le ministère de l’Intérieur si jamais Emmanuel Macron le lui proposait lors du remaniement qu’il prépare ?

Qui est Mathieu Laine ? Un homme multifonction qui travaille entre Paris et Londres où il a élu domicile en 2014. En dehors de ses activités de conseil aux chefs d’entreprise par le biais de sa société Altermind, cet ex-avocat d’affaires est un libéral convaincu, grand admirateur de l’économiste Pascal Salin, auquel il a consacré plusieurs ouvrages et dont il a épousé la fille. Essayiste, il est aussi professeur affilié à Sciences-Po et encore chroniqueur au « Figaro » et au « Point ». Mais, dans cette affaire, il est surtout une vieille connaissance d’Emmanuel Macron qu’il a connu sur les bancs de Sciences-Po. Laine est l’un des premiers, en 2015, à appeler à une candidature de Macron à l’élection présidentielle de 2017. Il tranchera, sur le tard, en avril 2017, en faveur de ce dernier, après avoir aussi prodigué ses conseils à François Fillon pour leq