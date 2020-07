Le festival de Deauville accueille le festival de Cannes

A circonstances exceptionnelles, édition exceptionnelle : le Festival du cinéma américain invite cette année le Festival de Cannes, dans sa nature de dimension internationale. 10 films ont été ainsi sélectionnés parmi les 56 titres de la Sélection officielle du Festival de Cannes. Un moment intense pour faire vivre et palpiter le plus grand festival du monde à Deauville. Tous les publics pourront découvrir ces films sur grand écran, en présence de son délégué général Thierry Frémaux et de son président Pierre Lescure.

Les films de Cannes irrigueront ainsi toutes les sections de cette édition 2020, conférant une teinte originale et cosmopolite à la programmation. De nombreuses équipes de films, pour une grande majorité française, seront présentes pour échanger avec le public. Pour les amoureux du cinéma d’outre-Atlantique, en dehors de cette sélection cannoise, le festival proposera, comme à son habitude quelques 70 films américains. Et comme le dit Philippe Augier, Maire de Deauville, « Cette année, le festival de Deauville, c’est avant tout le rendez-vous du cinéma ».

Voici la liste des films sélectionnés :

ADN de Maïwenn

de Maïwenn AMMONITE de Francis Lee

de Francis Lee DES HOMMES de Lucas Belvaux

de Lucas Belvaux LES DEUX ALFRED de Bruno Podalydès

de Bruno Podalydès A GOOD MAN de Marie-Castille Mention-Schaar

de Marie-Castille Mention-Schaar LAST WORDS de Jonathan Nossiter

de Jonathan Nossiter PENINSULA de Yeon Sang-ho

de Yeon Sang-ho ROUGE de Farid Bentoumi

de Farid Bentoumi SLALOM de Charlène Favier

de Charlène Favier TEDDY de Ludovic & Zoran Boukherma





