la 2 Chevaux toujours dans l’air du temps

Un rugissement de lionne, le pied sur l’accélérateur pour faire chauffer le moteur bicylindre, et c’est toute la carcasse de tôle qui se met à trembler. La signature d’une voiture entrée dans la légende. 70 ans plus tard, la « Deudeuche » pour les intimes n’a pas pris une ride. « une 2 chevaux, c’est indestructible. franchement, je pense qu’il n’y a pas plus agréable et plus fun à conduire qu’une 2 chevaux », selon un passionné.

Le premier prototype remonte à 1935. Michelin, qui vient de racheter Citroën souhaite alors un bolide tout terrain abordable. La voiture doit répondre à des exigences un peu originales. Il faudra attendre la fin de la guerre pour la croiser dans les rues. Le succès est alors immédiat. C’est la vedette du salon de l’automobile de 1948. Elle devient l’amie, la fidèle compagne des baroudeurs qui l’emmènent jusqu’au bout du monde. Aujourd’hui, son capitale d’amour est intact, elle fait toujours le bonheur des touristes.

