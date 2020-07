INFO OBS. La journaliste ultraconservatrice Eugénie Bastié arrive sur CNews

Le mercato qui agite les fins de saisons dans l’audiovisuel concerne aussi – et de plus en plus – les chroniqueurs et débatteurs. Et les enchères montent pour s’attacher la jeune génération de droite. CNews (groupe Canal+) peut se targuer d’une belle prise : selon nos informations, elle vient de soustraire Eugénie Bastié à BFMTV. La journaliste, l’une des figures médiatiques conservatrices, nous confirme son transfert. La chaîne d’info de Vincent Bolloré assume de plus en plus son virage… très à droite. Comme « l’Obs » le révélait, elle a, par ailleurs, engagé des discussions avec Marion Maréchal.