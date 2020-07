DOSSIER. Vive la vélorution !

Dans nos villes, le vélo regagne du terrain sur la voiture ! Ce printemps, le trafic cycliste a progressé de 29 %. Qui l’eût cru ? Aussi adapté aux loisirs qu’aux déplacements professionnels, le génial deux-roues à propulsion humaine véhicule un nouvel art de vivre plus respectueux de l’environnement et de la santé. Pourquoi et comment la France s’est-elle enfin mise à pédaler ? « L’Obs » a mené l’enquête.







