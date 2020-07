Berlin rejette la proposition US de réintégrer la Russie au G7

BERLIN (Reuters) – Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a rejeté lundi une proposition du président américain Donald Trump visant à inviter le président russe Vladimir Poutine à réintégrer le G7.

Donald Trump a évoqué la semaine dernière la perspective d’élargir le G7 pour y inclure à nouveau la Russie, qui en avait été expulsée en 2014 après l’annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie.

Heiko Maas a déclaré au journal Rheinische Post dans une interview au journal Rheinische Post parue lundi qu’il ne voyait aucune chance pour que la Russie réintègre le G7 tant qu’il n’y aurait pas de progrès significatifs dans la résolution du conflit en Crimée ainsi que dans l’est de l’Ukraine.

La Russie elle-même pourrait apporter la plus grande contribution pour redevenir membre du G7 en contribuant à une solution pacifique du conflit en Ukraine, a déclaré le ministre allemand.

La Russie fait toujours partie du G20, un format plus large comprenant également d’autres pays émergents.

« Le G7 et le G20 sont deux formats judicieusement coordonnés, nous n’avons plus besoin du G11 ou du G12 », a déclaré Heiko Maas en référence à la proposition de Donald Trump d’inviter non seulement la Russie, mais aussi d’autres pays aux réunions du G7.

M. Maas a décrit la relation avec la Russie comme « actuellement difficile » dans de nombreux domaines.

(Michael Nienaber, version française Matthieu Protard)