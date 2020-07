Allemagne 2006 : Lukas Podolski en pleine lumière

Découvrez le second épisode d'_en pleine lumière_ qui s'attarde sur l'arrivée au plus au niveau de Lukas Podolski lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2006™, tournoi où il remporta le trophée de meilleur jeune joueur devant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.







Fifa

Partager cet article: Tweet

Plus