À peine l’accord concernant les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu dans le Donbass était-il signé que, fidèle à ses mauvaises habitudes, l’Ukraine a fait marche arrière toute, via le communiqué officiel de Volodymyr Zelensky, le Président ukrainien, qui a déclaré qu’il fallait déchiffrer chaque point des accords de Minsk pour voir ceux qui sont applicables ou non, et exigé que les dirigeants des pays du Format Normandie signent l’accord approuvé par (…)

