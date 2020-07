deux ans après, 349 vies ont été sauvées

Sauver des vies, c’était l’objectif du gouvernement. Deux ans après l’abaissement de la vitesse à 80 km/h, la sécurité routière a devoilé son bilan. Selon elle, 349 vies ont pu être epargnées. Le chiffre a été calculé sur 20 mois, entre juillet 2018 et février 2020, excluant la période du confinement. « C’est bien les 80 km/h qui ont permis d’obtenir à ce résultat« , déclare Marie Gautier-Melleray, Déléguée interministérielle à la sécurité routière. « On gagne 13 mètres pour s’arrêter lorsque éventuellement on rencontre un obstacle, si l’on roule à 80 au lieu de 90« , ajoute-t-elle.

Pourtant, la limitation à 80 km/h continue de diviser les automobilistes. La vitesse serait loin d‘être le seul facteur d’accident, selon l’association 40 millions d’automobilistes : « La vitesse est un facteur aggravant et rarement un facteur déclenchant« , selon son président Jean-Luc Michaud.

