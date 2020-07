REPLAY. Réforme du parquet, #MeToo, justice de proximité… Retrouvez l’intégralité de l’interview d’Eric Dupond-Moretti au « 20 heures » de France 2

Retrouvez ici l’intégralité de notre live #DUPOND_MORETTI

On connaît désormais la liste des fameux « lieux publics clos » où le port du masque sera obligatoire demain. Selon la DGS, vous risquez une amende de 135 euros si vous ne le portez pas dans ces endroits. Guide de survie à l’usage de ceux qui sont perdus.

Pendant que vous comptez les moutons, les chefs d’Etat et de gouvernement européens comptent leurs milliards : toujours pas d’accord sur le plan de relance XXL à 750 milliards après trois jours de sommet.

• Le bénévole de 39 ans qui a été placé en garde à vue ce matin après l’incendie de la cathédrale de Nantes hier a été remis en liberté dans la soirée.

• « Je suis féministe » s’est défendu Eric Dupond-Moretti, le tout nouveau Garde des Sceaux, sur France 2 pour sa première interview télévisée. Des propos plus anciens lui ont pourtant valu l’ire des féministes.

(FRANCE 2)

: Plus Dupont que Moretti notre ancien ténor du barreau. Pas très offensif. Pas Tony Truant. Très dans le rang. Comme une sorte de timidité. Mal à l’aise, on aurait dit . Ah ! le corset d’un ministre, c’est plus serré qu’une robe d’avocat

: Dans les commentaires, a trouvé qu' »Acquittator » avait perdu de sa verve enfilant les habits de ministre.

: Vous êtes nombreux à manifester votre déception dans les commentaires sur le petit nombre de questions que vous aviez posées relayées à l’antenne lors de l’interview d’Eric Dupond-Moretti. Un problème technique a empêché leur affichage à l’antenne, nous vous présentons nos excuses.

: « Je voudrais qu’enfin dans ce pays on parle de la prison comme on devrait en parler, sans les relents populistes. »

: « Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis », répond « EDM » après avoir revu une interview où il disait ne pas vouloir entrer au gouvernement, il y a deux ans.

: « La justice ne se rend pas sur les réseaux sociaux, la toile ne peut pas être le réceptacle de ces plaintes, et il a pu arriver que des hommes soient accusés à tort. (…) Je ne veux pas vivre la moralisation comme on la voit aux Etats-Unis, je veux qu’un homme puisse prendre un ascenseur avec une femme. »

: « On est allé sortir deux ou trois phrases de leur contexte. Le féminisme, c’est une très grande cause, mais il est dévoyé quand il est excessif. Voilà ce que j’ai dit : je suis pour une égalité absolue entre les hommes et les femmes, notamment sur le plan salarial. »

: « Ça concerne tout le monde la présomption d’innocence, et les Français ont beaucoup de mal avec ça. »

: « Les films en noir et blanc où on voit le Garde des Sceaux qui appelle le magistrat, tremblant, pour lui dicter telle ou telle chose, c’est interdit », répond « EDM » interrogé sur la possibilité d’orienter sur l’enquête sur Gérald Darmanin.

: Le rapport sur le devenir du parquet national financier « sera rendu public, quelles qu’en soient les conclusions », indique Eric Dupond-Moretti.

: « Je ne serai ni le Garde des Sceaux du laxisme, ni celui de l’ultra-répression. »

Eric Dupond-Moretti se dit « ulcéré » que des gamins commettent des incivilités « qui insupportent tout un quartier » et que la réponse judiciaire « arrive trois ans plus tard, quand le gamin s’est marié et a un gamin. » Dans son monde idéal « le lendemain, le gamin est au commissariat de police et repeint les murs. »

: « Le service public de la justice, c’est un service public au service du justiciable et pas l’inverse. »

Eric Dupond-Moretti insiste sur la nécessité de créer du lien de confiance entre les Français et leur système judiciaire.

: « Je veux être le Garde des Sceaux du bon sens », poursuit Eric Dupond-Moretti, qui explique qu’à Amiens, l’institut médico-légal va voir les victimes, « ça marche du feu de Dieu », et que ça va être généralisé.

: « 600 jours, ça n’est pas assez pour un certain nombre de réformes, mais c’est largement suffisant pour ce que je veux porter. Je veux être le Garde des Sceaux des gens, et instaurer une justice de proximité. »

: « J’ai eu des garanties, elles m’ont été faites par le président de la République et par le premier ministre à Bobigny, quand nous avons visité le tribunal. »

: « Sur la forme oui, mon langage sera bien moins libre, il y a des choses que je disais avec ma liberté d’avocat, c’est fini. J’endosse les habits de ministre, mais ma pensée n’a pas changé. »

: « J’ai dit oui tout de suite, j’ai réfléchi après. Il n’y a pas de doute, il y a beaucoup d’humilité. »

: Le nouveau ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a présenté ses priorités, de la lutte contre les violences conjugales à la fermeté face au terrorisme, en passant par des réformes du parquet et de la justice des mineurs, dans un entretien au JDD qui est paru aujourd’hui. Retrouvez un résumé dans cet article.

