Le maire de Portland réclame le départ des troupes fédérales américaines, accusées d’attiser les tensions

Aux Etats-Unis, Portland (dans l’Oregon, au nord-ouest du pays) est le théâtre d’intenses manifestations depuis bientôt deux mois. Déclenchées par la mort de George Floyd en mai dernier, elles se sont poursuivies malgré la baisse de la couverture médiatique. Mais depuis une semaine, la présence de forces de l’ordre fédérales ainsi que leurs méthodes d’interpellation ont ravivé un peu plus les tensions. A tel point que dimanche, le maire de Portland Ted Wheeler a réclamé leur départ.

« Nous avons des dizaines, si ce n’est des centaines d’agents fédéraux déployés dans notre ville » et ils contribuent à « gravement détériorer la situation », a expliqué le maire démocrate sur CNN. « Leur présence cause plus de violences et plus de vandalisme, cela n’aide pas du tout [à calmer] la situation. Ils ne sont pas les bienvenus et nous voulons qu’ils partent », a-t-il expliqué.

Ces agents fédéraux ont été déployés à Portland afin de mettre un terme aux manifestations organisées chaque nuit devant le tribunal fédéral de la ville pour protester contre les brutalités policières et le racisme.

Des manifestants arrêtés sans motif fourni

Mais leurs méthodes ont été largement décriées : les médias locaux rapportent ainsi que des agents fédéraux circulent dans des véhicules banalisés à travers le centre de Portland et arrêtent des manifestants sans leur fournir de motifs depuis au moins le 14 juillet.

Protesters and federal police clashed in Portland, Oregon, as ongoing demonstrations against police violence drew a… https://t.co/2kK3H4CY4z —nytimes(@The New York Times)

Un manifestant de 29 ans a raconté au « Washington Post » avoir été interpellé par des hommes en uniformes kaki surgis d’une fourgonnette civile : « On aurait dit un film d’horreur ou de science-fiction. » Il affirme avoir été emmené dans un tribunal fédéral puis relâché un peu plus tard sans qu’on lui ait signifié les motifs de son arrestation et s’il était ou non accusé d’un crime.

Dans un communiqué publié vendredi, l’Agence des douanes et de la protection des frontières (CBP), qui dépend du ministère de l’Intérieur américain, a indiqué que ses agents avaient procédé à l’interpellation après avoir eu des « informations » selon lesquelles ce manifestant figurait sur une vidéo où il était « soupçonné » de s’en être pris physiquement à des agents ou biens fédéraux. Selon elle, le manifestant a été « transféré » rapidement pour raison de sécurité.

« Ce qui se passe en ce moment à Portland devrait inquiéter tout le monde aux Etats-Unis », a lancé Jann Carson, responsable de l’organisation de défense des droits civiques Aclu dans l’Oregon.

« Habituellement, lorsque vous voyez des gens dans des voitures non siglées prendre de force quelqu’un dans la rue, cela s’appelle un enlèvement. »

Le procureur général de l’Oregon a, de son côté, demandé une enquête au Département de la Sécurité intérieure après que des vidéos ont circulé montrant des agents fédéraux, masqués et non identifiés, arrêter des manifestants, a rapporté CNN samedi.

Authoritarian governments, not democratic republics, send unmarked authorities after protesters. These Trump/Barr t… https://t.co/Jy6Y660FKW —SenJeffMerkley(@Senator Jeff Merkley)

De nombreuses images

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos montrant les forces de l’ordre lourdement armées face aux manifestants ont circulé. Les rassemblements sont régulièrement émaillés d’affrontements avec la police et dispersés à coups de gaz lacrymogène. Dimanche, la police a indiqué sur Twitter que des manifestants avaient tenté de mettre le feu au siège de l’Association de la police de la ville dans la nuit de samedi à dimanche.

People have broken into the Portland Police Association office and lit the building on fire. —PortlandPolice(@Portland Police)

Plusieurs images ont été largement relayées par les médias, comme celle d’un homme debout et immobile, cible de coups de matraque et de gaz lacrymogène à bout portant, ou encore celle d’une femme s’interposant calmement nue face à des policiers, depuis surnommée « Naked Athena ».

Federal police strike protester with baton, use pepper spray and tear gas outside courthouse in Portland https://t.co/VX2xTVaaYq —PDXzane(@Zane Sparling)

naked Athena of Portland Oregon making the cops back off protestors by stripping naked and sitting down in the str… https://t.co/8Y8BT9nbWW —cigsafterurex(@fallon)

Pendant le week-end, des femmes qui se décrivent comme des « mères », les « Portland Moms », se sont également réunies à plusieurs reprises afin de tenter d’apaiser les tensions. « Je ne vois pas d’émeute ici, retirez votre équipement antiémeute », ont-elles notamment scandé à l’attention des forces de l’ordre lors d’un rassemblement devant le tribunal fédéral dans la nuit de dimanche à lundi.

#PortlandMoms ??? https://t.co/HEao8KaQU0 —DemocracyInn(@Save The Democracy (BLM)????)

Une « comédie politique »

Sur Twitter, la gouverneure démocrate de l’Oregon, Kate Brown, a vivement critiqué l’intervention de la police fédérale à Portland : « Cette comédie politique du président Trump n’a rien à voir avec la sécurité publique », a-t-elle écrit.

This political theater from President Trump has nothing to do with public safety. The President is failing to lead… https://t.co/KLhhdDKw3P —OregonGovBrown(@Governor Kate Brown)

We are trying to help Portland, not hurt it. Their leadership has, for months, lost control of the anarchists and a… https://t.co/aGxYXgi0Rp —realDonaldTrump(@Donald J. Trump)

De son côté, le président américain a défendu ce déploiement de troupes : « Nous devons protéger les bâtiments fédéraux et notre population », a-t-il écrit, pointant du doigt des dirigeants locaux « portés disparus » qui ont « perdu le contrôle sur des anarchistes et des agitateurs depuis des mois ».