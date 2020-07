La Haute Autorité de santé (HAS) recommande l’utilisation du test HPV en première intention pour le dépistage du cancer du col de l’utérus des plus de 30 ans, lequel est désormais remboursé à 70%. Les modalités de dépistage ne sont ainsi plus les mêmes selon l’âge de la femme. On fait le point, avec l’aide du Pr Olivier Graesslin, secrétaire général du Collège National des gynécologues-obstétriciens de France (CNGOF).





