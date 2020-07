Quand les politiques ont du mal avec les gestes barrières

Paradoxe ou contradiction ? Ce jeudi 16 juillet, Jean Castex a annoncé l’obligation du port du masque dans les lieux clos dès la semaine prochaine. Un discours prononcé sans masque, dans un lieu clos, devant des sénateurs qui, pour une part significative d’entre eux, n’en portaient pas non plus… Qui a dit que les politiques montraient l’exemple ?

Lors des cérémonies de passation de pouvoir dans les ministères les 6 et 7 juillet, les « gestes barrières » ont été quelque peu oubliés. Accolades au ministère de l’Agriculture, embrassade entre Nicole Belloubet et Eric Dupond-Moretti à la Justice, poignées de mains sans l’ombre d’un masque… Des images qui ne sont pas passées inaperçues, alors que l’Organisation mondiale de la santé souligne que le pic de l’épidémie de Covid-19 n’a pas encore été atteint dans le monde.

« Ce n’est pas bien »

« Ironie du sort, on observe un relâchement alors que ’Monsieur déconfinement’ [Jean Castex, N.D.L.R.] a été nommé Premier ministre et que son gouvernement devrait être encore plus exemplaire ! », avait réagi Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, auprès de « Franceinfo ».

Interpellé par BFMTV sur l’absence de gestes barrières lors de la passation au ministère de l’Agriculture, Julien Denormandie était visiblement gêné. « Il faut répéter que ces gestes barrières doivent être respectés. Je suis d’accord, ça n’a pas toujours été le cas. Ce n’est pas bien », a-t-il répondu.

Sans doute comme l’ensemble des Français, la classe politique s’est relâchée ces dernières semaines. A Marseille, la nouvelle maire de gauche Michèle Rubirola n’a pas hésité par exemple à serrer la main, et même à claquer une bise, à son prédécesseur Jean-Claude Gaudin.

Ajustements à l’Assemblée

A l’Assemblée, le port du masque est obligatoire pour tous les députés et ministres dans l’hémicycle lors des questions au gouvernement. Le 8 juillet, Olivier Véran avait rappelé à l’ordre Damien Abad, des Républicains, qui portait son masque sur le menton. « Messieurs les députés, je vous demanderai a minima de remettre votre masque quand vous criez. Pensez à votre groupe, ne créez pas un cluster dans l’Assemblée nationale ! », s’était-il agacé.

La veille, c’était pourtant les députés LREM qui se montraient peu respectueux de la distanciation sociale. Réunis dans une salle de réunion close de l’Assemblée pour leur première réunion avec Jean Castex, les députés sont apparus serrés et sans masque sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Bienvenue @JeanCASTEX à la réunion de groupe @LaREM_AN ! https://t.co/n2ebR5d6ph —RolandLescure(@Roland Lescure)

Devant Jean Castex ce jeudi 16 juillet, beaucoup de sénateurs ne portaient pas de masque, en dépit de la moyenne d’âge assez élevée des élus de la Haute Assemblée. Sur la photo ci-dessous, nous en avons compté au moins soixante. Pour l’heure, le port du masque est obligatoire au Sénat seulement si la distance physique ne peut être respectée.

Le Sénat lors du discours de Jean Castex, le 16 juillet 2020.

Initialement envisagé pour le 1er août par le président Emmanuel Macron, le décret rendant obligatoire le masque dans tous les établissements recevant du public, clos, « en particulier les commerces », entrera finalement « en vigueur la semaine prochaine ». « Le port du masque constitue avec le respect des gestes barrières une mesure de prévention et de protection efficace », a souligné Jean Castex. A bon entendeur !