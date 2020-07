Netflix attire 10 millions de nouveaux abonnés mais déçoit Wall Street

Netflix a plongé en Bourse jeudi après avoir déçu les investisseurs alors même que le géant du streaming a su séduire plus de 10 millions de nouveaux abonnés cherchant à se distraire pendant la pandémie.

Depuis le début de l’année, la plateforme a au total attiré 26 millions de nouveaux abonnés payants, alléchés par les milliers d’heures de programmes proposées par Netflix au moment où le Covid-19 forçait nombre d’entre eux à rester chez eux, fermait les salles de cinéma et annulait les événements sportifs.

C’est presque autant que les 28 nouveaux millions de membres captés sur l’ensemble de l’année 2019, remarque Netflix qui compte désormais 192,95 millions d’abonnés.

« Cependant, comme attendu, la croissance ralentit au fur et à mesure que les consommateurs se remettent du choc initial du Covid et des mesures de restriction », souligne le groupe qui n’anticipe que 2,5 millions de nouveaux abonnés payants au troisième trimestre.

En plus de cette prévision décevante, l’entreprise californienne a aussi dévoilé des bénéfices inférieurs aux attentes.

Netflix a certes plus que doublé ses profits au deuxième trimestre en gagnant 720 millions de dollars. Mais ajusté par action, la référence pour les investisseurs, le bénéfice s’élève à 1,59 dollar là où les analystes anticipaient 1,81 dollar. A Wall Street, le titre perdait environ 10% dans les échanges électroniques après la séance officielle.

Le groupe a notamment dû faire face à des effets de change et à des changements au niveau fiscal.

Son chiffre d’affaires a augmenté de 25% pour atteindre 6,15 milliards de dollars.

– Nouveau patron –

Les internautes ont notamment apprécié les séries « Mes Premières fois » (« Never Have I Ever ») de Mindy Kaling et « Space Force » avec Steve Carell ainsi que les émissions de télé-réalité Love is blind, Séduction haute tension (Too Hot to Handle) et le jeu Floor is Lava.

Côté films, Da 5 Bloods de Spike Lee, Extraction avec Chris Hemsworth et The Wrong Missy avec David Spade ont particulièrement bien marché.

Le groupe souligne par ailleurs reprendre « doucement » la production de contenus dans le monde.

Des projets sont déjà bien repartis en Asie et dans quelques pays européens et Netflix a aussi relancé la production de deux films en Californie et de deux films animés dans l’Oregon.

Mais « les tendances actuelles sur les nouvelles infections créent plus d’incertitude » sur les projets aux Etats-Unis, remarque le groupe.

Dans la mesure où les temps de production sont assez longs, les lancements de shows et de films originaux prévus pour 2020 sont dans l’ensemble restés intacts, affirme Netflix.

Pour 2021, le groupe anticipe que le nombre de sorties sera le même mais qu’elles seront plus concentrées au deuxième semestre.

Le groupe ne s’inquiète pas particulièrement de ce retard.

« La pandémie et les pauses de production ont un impact similaire sur nos concurrents et nos fournisseurs. Avec notre large bibliothèque de milliers de titres et recommandations fortes, nous pensons que nos membres resteront satisfaits », avance-t-il.

La concurrence est pourtant devenue féroce entre Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, HBO Max ou encore le récent Peacock de NBCUniversal.

« De plus, la croissance de TikTok est hallucinante, démontrant ainsi la fluidité du divertissement sur internet », souligne l’entreprise en référence à l’application plébiscitée par les plus jeunes.

« La pandémie et les restrictions qui l’ont accompagnées ont considérablement accéléré le passage de la télévision à la vidéo en streaming », remarque Eric Haggstrom, analyste pour eMarketer. « Même si le confinement est assoupli et que de nouveaux concurrents commencent à étendre leurs services, Netflix conservera son avance en tant que premier fournisseur de divertissement », prédit-il.

Le groupe ne dépend pas du sport, d’événements en direct ou de la publicité et contrairement à d’autres nouveaux venus sur le marché, n’a pas « à gérer le délicat équilibre entre la vente de contenus à des partenaires historiques ou la mise en ligne de contenus sur un nouveau service de streaming », remarque le spécialiste.

Netflix a aussi annoncé jeudi que Ted Sarandos, actuellement responsable des contenus, était nommé co-directeur général aux côtés du co-fondateur Reed Hastings.