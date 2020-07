Frontières : où les Français peuvent-ils voyager en Europe ?

Carte et comparatif

Agnès Faure

Après la vague de restrictions aux frontières nationales observée en Europe au début de la crise sanitaire, la plupart des Etats européens ont progressivement levé ces dernières. A l’approche des vacances estivales, dans quels pays européens les Français peuvent-ils se rendre ?

Entrée possible sans conditions

Depuis le 15 juin, la plupart des pays de l’Union européenne et de l’espace Schengen ont levé les mesures de restrictions à leurs frontières et acceptent à nouveau sur leur sol des voyageurs français. Treize pays sont donc accessibles aux Français sans conditions : le Portugal, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg, la Belgique, l’Autriche, la Hongrie, la Slovénie, la Croatie, la Grèce, la Pologne et la Suède.

Entrée possible tant que le taux d’infection en France reste faible

Un certain nombre d’autres pays sont également accessibles aux Français, dès lors que la situation sanitaire reste sous contrôle en France. Plusieurs pays se réservent ainsi le droit, le cas échéant, de refuser l’entrée ou de procéder à l’isolement des personnes en provenance de la France, si le nombre de cas augmente dans ce pays dans les 14 jours précédant le voyage. C’est notamment le cas des pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) et de la Roumanie qui préconisent dans ce cas une mise en quarantaine des voyageurs. En République tchèque, seules les personnes présentant des résultats négatifs aux tests virologiques RT-PCR pourront se rendre dans le pays.

Entrée possible sous conditions

Certains pays imposent des conditions plus strictes. En Irlande, les voyageurs doivent remplir une déclaration dans laquelle ils acceptent le recours à la géolocalisation et doivent également être mis en isolement pour 14 jours. Chypre et la Slovaquie conditionnent de leur côté l’accès à leur territoire aux Français ayant réalisé des tests virologiques RT-PCR négatifs.

Accès aux pays tiers

De manière générale, même sans restrictions particulières, l’accès aux pays hors UE reste plus « difficile et aléatoire » que dans les pays membres de l’UE, selon la plateforme du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères France Diplomatie. Certains pays restent accessibles aux Français, généralement à condition d’être placé en quarantaine – comme en Ukraine – ou d’être testé négatif au Covid-19 – comme en Biélorussie.