Jeu concours MYSTERY MEN : Combos Blu-ray / DVD & Goodies Super-Collector

À l’occasion de la sortie de Mystery Men, disponible en Combo Steelbook Blu-ray+ DVD à partir du 21 juillet 2020, L’Atelier d’Images et critique-film.fr vous proposent de participer à un jeu concours pour gagner de superbes Combos Steelbook Blu-ray + DVD du film, ainsi que des goodies collector et exclusifs : Un Artbook et un Maxi-45 Tours aux couleurs du film !

Produits exclusivement dans le cadre du crowfunding organisé pour la sortie française de cette édition de Mystery Men, l’Artbook est limité à 150 exemplaires et le vinyle à 500 exemplaires seulement. Ces objets sont absolument inédits dans le commerce, et à moins d’avoir participé au crowfunding, la seule façon de vous en procurer est de participer à notre grand jeu concours ! En plus, on en a deux de chaque à vous offrir !

M. Furieux, le Fakir bleu et La Pelle, trois super-héros de seconde zone, ont enfin l’opportunité de se faire connaître quand Capitaine Admirable, le héros de Champion City, est fait prisonnier par son ennemi mortel, Casanova Frankenstein…

Vous avez besoin de super-héros ?

Ne comptez pas sur eux !

Mais qui sont les Mystery Men ? Il s’agit d’une équipe de super-héros apparue à l’origine en tant que personnages secondaires dans les Flaming Carrot Comics de Bob Burden, avant d’apparaitre dans d’autres séries – ils ont notamment fait équipe à plusieurs reprises avec les Tortues Ninja – puis dans leur propre comic-book. Librement adapté de l’œuvre éditée par Dark Horse Comics, Mystery Men est une comédie à la fois hilarante, irrévérencieuse et inventive, avec des super-héros loufoques aux pouvoirs très… insolites. Les décors et costumes sont flamboyants, volontairement kitsch, les effets spéciaux très réussis.

Mais Mystery Men, c’est aussi un film au casting exceptionnel ! On y retrouve notamment Ben Stiller (Zoolander), le spécialiste des comédies absurdes, ainsi que toute une pléiade de stars : William H. Macy (Fargo), Hank Azaria (Les Schtroumpfs), Greg Kinnear (Little miss Sunshine), Geoffrey Rush (Le discours d’un roi), Tom Waits (Well the Earth died screaming, while I lay dreaming), Claire Forlani (Rencontre avec Joe Black) ou encore Paul Reubens, surtout connu pour avoir longtemps incarné le personnage de Pee-Wee Herman au cinéma et à la télévision.

Véritable précurseur du genre, sorti à une époque où les adaptations de comics n’avaient pas encore le vent en poupe, Mystery Men a été un cuisant échec commercial au moment de sa sortie en salles. Vingt ans plus tard, le film est depuis devenu cultissime auprès de toute une génération. Proposant une vision parodique des comics tout en rendant un bel hommage à la culture geek, Mystery Men s’adresse aujourd’hui tout aussi bien aux amateurs de comédies déjantées qu’aux fans de comics et de super-héros. Il fallait donc une sortie digne de ce nom pour lui rendre hommage !

La parodie culte des films de super-héros

En Combo Steelbook Blu-ray + DVD le 21 juillet 2020

Durée: 2h01 env.

Langues: Français & Anglais DTS-HD Master Audio 5.1

Sous-titres: Français

Combo Steelbook Blu-ray + DVD disponible au prix public conseillé de 24,99€

Une édition de L’ATELIER D’IMAGES

Proposé pour la 1ère fois en Blu-ray, Mystery Men sera disponible dans une édition collector unique ! La superbe illustration du Steelbook a été réalisée spécialement pour cette édition française par l’affichiste Paul Schipper (Ready Player One). Le coffret comporte de nombreux bonus, dont plusieurs inédits :

Suppléments récents en HD :

• Dans les coulisses de Mystery Men : Interview du réalisateur Kinka Usher (23 min)

• Les costumes de Mystery Men : Interview de Marilyn Vance, costumière (12 min)

• Les effets spéciaux de Mystery Men : Interview de Todd Tucker responsable des effets spéciaux (9 min)

• La musique de Mystery Men : Interview de Daniel Schweiger, historien des musiques de film (8 min)

• Présentation de Mystery Men par Quentin Durand, créateur de « The 90’s Movie club », également connu sous l’identité secrète Le Stagiaire des Affiches (10 min)

Suppléments d’époque en SD :

• Commentaire audio du réalisateur Kinka Usher (VOST)

• Les coulisses du tournage (17 min)

• Scènes coupées (19 min)

• Bande-Annonce d’époque (2 min)

Règlement du jeu concours Mystery Men :

Du 15 au 29 juillet 2020 à minuit, répondez correctement aux 3 questions posées et indiquez vos coordonnées complètes. Vous gagnerez peut-être un Combo Blu-ray + DVD de Mystery Men accompagné de goodies collector, dans la limite d’une seule participation par foyer. Toute participation incomplète (champ non rempli) ne pourra être prise en compte. Par ailleurs, vous augmenterez vos chances en partageant cet article sur Facebook, Twitter et Google+ (+1 chance maximum par réseau, en mettant le lien dans les commentaires ci-dessous).

Les deux premiers gagnants tirés au sort recevront un Combo Steelbook Blu-ray + DVD de Mystery Men + un Artbook Exclusif et Collector (limité à 150 exemplaires).

Les deux gagnants suivants tirés au sort recevront un Combo Steelbook Blu-ray + DVD de Mystery Men + un Maxi 45 Tours Exclusif et Collector (limité à 500 exemplaires).



Critique-film.fr ne pourra être tenu responsable de la non distribution des lots.

Jeu réservé à la France Métropolitaine, Corse incluse.

Les gagnants seront tirés au sort et prévenus par mail.

Suivez-nous sur la page fan Facebook Critique-film.fr









Critique film