Confirmation du calendrier des matches de la Coupe du Monde de la FIFA™ 

Finale le 18 décembre à 18h00 au stade Lusail, d’une capacité de 80 000 places

Quatre matches par jour lors de la phase de groupes afin de garantir des périodes de repos optimales

Possibilité d’affecter les matches de groupes ultérieurement pour le confort des supporters grâce à un concept unique

L’image des champions du monde Français brandissant le trophée de la Coupe du Monde dans le stade Loujniki est encore tous les esprits. Or, deux ans jour pour jour après cet événement historique, la présentation du calendrier des matches de la prochaine édition invite le monde du football à déjà rêver du chapitre suivant, un chapitre dont tous les détails relatifs aux horaires et aux lieux sont désormais fixés.

D’une capacité de 60 000 places, le stade Al Bayt tire son nom et sa forme des tentes traditionnelles utilisées par les peuples nomades de la région du Golfe. Le lundi 21 novembre 2022 à 13h00 (heure locale*, 11h00 CET), le pays hôte y donnera le coup d’envoi de la compétition. Les matches de la phase de groupes commenceront à 13h00, 16h00, 19h00 et 22h00 (avec coups d’envoi simultanés lors de la dernière journée) et ceux de la phase à élimination directe seront disputés à 18h00 ou 22h00.Le stade Khalifa International accueillera le match pour la troisième place le 17 décembre, tandis que le stade Lusail sera le théâtre de la finale, qui se jouera le lendemain à 18h devant 80 000 personnes.

Dans l’optique d’offrir à toutes les équipes des périodes de repos optimales entre les matches, il a été décidé d’étaler la phase de groupes sur douze jours, avec quatre matches par jour. Les supporters profiteront ainsi d’un programme riche et captivant. En raison du concept d’organisation compact et du fait qu’aucun déplacement aérien n’est requis entre les sites, les organisateurs vont pouvoir, pour la première fois, optimiser le calendrier au profit des supporters, des équipes participantes et des médias.

Cette optimisation de la répartition des matches de groupes dans chaque stade, pour chaque horaire de coup d’envoi et pour chaque journée sera effectuée après le tirage au sort, qui est actuellement prévu après la fenêtre internationale de mars 2022. Une fois les matches connus, il sera discuté de quelle manière allouer les stades et les différents horaires de coup d’envoi afin de satisfaire au mieux les téléspectateurs dans les différents pays participants ou bien les supporters présents au Qatar.

Cette flexibilité, qui n’est mise à mal par aucun aspect technique, est possible du fait de la localisation des stades, lesquels se trouvent tous à proximité les uns des autres, et de conditions météorologiques idéales au Qatar à cette époque de l’année, et ce quel que soit l’horaire du coup d’envoi. Par ailleurs, les supporters pourront ainsi potentiellement assister à plusieurs matches par jour.

Pour ceux qui souhaitent déjà réserver leurs places en vue de la compétition, les premiers billets hospitalité seront mis en vente à la fin de l’année 2020. La billetterie pour le grand public ne sera ouverte que sur la page dédiée de FIFA.com (FIFA.com/tickets), où tous les détails relatifs au calendrier, aux phases de la compétition ainsi qu’aux catégories et prix des billets seront publiés en temps utile.

En attendant, des informations détaillées sur les qualifications au sein de chaque confédération sont disponibles sur FIFA.com. Les dernières informations relatives au calendrier international des matches – reflétant les conséquences de la pandémie de Covid-19 – peuvent être trouvées ici et ici.

*Les horaires indiqués sont en heure locale. L’heure du Qatar est UCT/GMT+3 ou CET+2. Les capacités définitives de tous les stades de la Coupe du Monde pendant la compétition seront confirmées à l’approche du tournoi.









Fifa