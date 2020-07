Umtiti – Dembélé ou comment le piège s'est refermé sur le Barça

« LIGA – Alors que la presse catalane ne cesse de montrer la porte de sortie à Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé, alors que le Barça ne cesse de vouloir su0027en servir de monnaie du0027échange, les deux Français ne veulent pas entendre parler du0027un départ. Et on peut facilement les comprendre… »







Fifa

Partager cet article: Tweet

Plus