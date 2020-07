Décès de l’actrice Kelly Preston

Cap sur les étoiles © 1986 ABC Motion Pictures / 20th Century Fox Tous droits réservés

L’actrice américaine Kelly Preston est décédée avant-hier à Houston d’un cancer du sein. Elle était âgée de 57 ans. L’épouse de l’acteur John Travolta pendant près de trente ans, Preston avait tenu quelques rôles mémorables auprès d’autres vedettes hollywoodiennes tels que Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise et Kevin Costner dans respectivement Jumeaux de Ivan Reitman, Jerry Maguire de Cameron Crowe et Pour l’amour du jeu de Sam Raimi.

Dès le début des années 1980, Kelly Preston avait fait ses premières apparitions sur le petit écran. Ses premiers rôles de cinéma n’allaient pas non plus tarder, grâce à Le Justicier de minuit de J. Lee Thompson et l’adaptation de Stephen King par John Carpenter Christine. Elle avait interprété son premier rôle important dans la comédie de lycée Mischief de Mel Damski, suivie par Une amie qui vous veut du bien de David Greenwalt, Cap sur les étoiles de Harry Winer, Paiement cash de John Frankenheimer et Jumeaux de Ivan Reitman. En 1989, Preston avait partagé l’affiche avec John Travolta dans The Experts de Dave Thomas, une rencontre lourde de conséquences puisque elle allait épouser son partenaire à l’écran deux ans plus tard.

Au cours des années ’90, elle a participé aux films de Betty Thomas (Only you), Forest Whitaker (Où sont les hommes ?), Robert Rodriguez (Une nuit en enfer), Alexander Payne (Citizen Ruth), Cameron Crowe (Jerry Maguire), Griffin Dunne (Addicted to love), Steve Oedekerk (Rien à perdre), Stephen Herek (Mister G.), Troy Miller (Jack Frost) et Sam Raimi (Pour l’amour du jeu). Puis, à partir de l’épopée futuriste inspirée par les écrits du fondateur de la Scientology Battlefield Earth Terre champ de bataille de Roger Christian en l’an 2000, elle fait à plusieurs reprises équipe avec son mari, notamment dans Les 2 font la père de Walt Becker et Gotti de Kevin Connolly.

En parallèle, on a encore pu la voir dans Hôtesse à tout prix de Bruno Barreto, Ce dont rêvent les filles de Dennie Gordon, Le Chat chapeauté de Bo Welch, Return to sender de Bille August, L’École fantastique de Mike Mitchell, Death Sentence de James Wan et Casino Jack de George Hickenlooper.