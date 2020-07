De New York à San Fransico, de nombreuses « Karen » ont fait l’actualité ces dernières semaines aux Etats-Unis. Derrière ce prénom se cache un archétype très en vogue outre-Atlantique : celui de la femme blanche de classe moyenne qui « demande toujours à parler au manager », fait des esclandres et appelle la police pour des motifs peu impérieux.

10 choses à savoir sur Karen, la femme qui demande à parler au manager

Mais depuis le confinement, la mort de George Floyd et le retour au premier plan du mouvement Black Lives Matter, la caricaturale « Karen » a vu grandir en elle une caractéristique encore moins reluisante : le racisme. Une facette de sa personnalité qu’ont grandement contribué à développer, ces dernières semaines, plusieurs vidéos virales soulignant les tensions de la société américaine. Le phénomène a pris une telle ampleur qu’il connaît même de premières conséquences législatives.

L’incident de Central Park

Une vidéo filmée à Central Park le 25 mai, jour même de la mort de George Floyd, a notamment eu un impact considérable. Elle montre le dialogue entre Christian Cooper, ornithologue amateur, et Amy Cooper (aucun lien de parenté), une femme en train de promener son chien sans laisse. Après s’être vue demander de respecter le règlement et d’attacher son animal, Amy Cooper appelle la police par téléphone et déclare à son homonyme :

« Je vais leur dire qu’un homme afro-américain me menace ! »

Peu après, la sœur de Christian Cooper diffuse les images de cette scène sur Twitter en présentant la propriétaire du chien comme une « Karen ». Résultat : 45 millions de personnes la visionnent en un mois et demi.

Amy Cooper dans le secteur de la « Randonnée » de Central Park.

Amy Cooper perd son emploi et est inculpée le 6 juillet pour « fausse déclaration », un délit qui lui fait encourir jusqu’à un an de prison. C’est l’une des première fois qu’une telle inculpation est ordonnée contre une personne blanche ayant cherché à mobiliser abusivement les forces de l’ordre contre une personne noire, relaye Courrier international.

Aux Etats-Unis, plusieurs analyses soulignent la résonnance de cette scène avec un épisode dramatique de l’histoire du pays : la mort d’Emmett Till, un adolescent noir qui s’était fait lyncher dans l’Etat du Mississippi, en 1955, à la suite de fausses accusations portées par une femme blanche. Cet événement avait constitué l’une des pierres fondatrices du mouvement afro-américain des droits civiques, incarné notamment par Martin Luther King et Rosa Parks.

« J’ai appris une leçon douloureuse »

Une autre vidéo édifiante, tournée le 10 juin à San Francisco, montre comment James Juanillo, un homme d’origine philippine, a été soupçonné de ne pas habiter dans sa propre maison. Le quinquagénaire peignait l’inscription « Black Lives Matter » sur le muret de son domicile lorsqu’une passante nommée Lisa Alexander, avec l’appui de son mari Robert, l’a accusé de dégrader la propriété d’autrui.

Lisa Alexander devant le domicile de James Juanillo.

Au cours du dialogue surréaliste que montrent les images, Lisa Alexander affirme : « Nous connaissons la personne qui habite vraiment ici. » Dans la foulée de ce mensonge éhonté, elle tourne les talons et fait mine d’appeler la police.

Deux jours plus tard, James Juanillo publie la vidéo de cet échange sur Twitter – là-encore, en nommant son interlocutrice « Karen » – et déclenche une tempête médiatique. Robert Alexander, présent en arrière-plan dans la vidéo, se fait licencier. Son épouse, quant à elle, diffuse publiquement un message dans lequel elle se confond en excuses :

« Je n’avais pas réalisé sur le moment que mon comportement était raciste et j’ai appris une leçon douloureuse. »

Une loi contre les appels abusifs

Face aux appels à la police dénués de justification valable et visant à nuire aux minortés, les autorités locales de San Fransisco ont présenté le 7 juillet le « CAREN Act », un projet de loi dont le nom fait explicitement référence au phénomène qui l’a inspiré. L’acronyme signifie « Caution Against Racially Exploitative Non-Emergencies », que l’on pourrait traduire ainsi : « Vigilance face aux fausses alertes motivées par le racisme. »

Un exemple emblématique d’appels abusifs de cette sorte, parmi les nombreux comptabilisés au cours des dernières années, est celui de cette femme qui avait composé le 911 pour « dénoncer » un barbecue organisé par des personnes noires dans un parc d’Oakland. Elle avait alors été surnommée « Becky », qui était au début de l’année 2018 ce qu’est devenue « Karen » aujourd’hui.

« Barbecue Becky » lors de son appel à la police. L’image a fait l’objet de nombreux détournements.

« Karen » aime aussi les armes à feu

Mais la protéiforme « Karen » n’est pas toujours seulement armée d’un téléphone. Parfois, elle tient aussi des armes à feu. Le surnom péjoratif a ainsi été attribué récemment à Jillian Wuestenberg, une femme blanche qui brandissait un pistolet devant une mère noire et sa fille, lors d’une altercation survenue le 1er juillet sur un parking près de Detroit. L’incident a débouché sur son interpellation, et elle a été inculpée avec son mari pour agression criminelle.

Il y a encore cette avocate qui, aux côtés de son mari porteur d’une arme lourde, exhibait un pistolet face à des manifestants « Black Lives Matter » circulant sans autorisation sur leur propriété de Saint-Louis, dans le Missouri. L’image de ce couple surnommé « Ken et Karen » avait stupéfait de nombreux internautes, mais reçu l’approbation sur Twitter d’un certain… Donald Trump, qui avait retweeté la vidéo.

