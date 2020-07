Sarkozy, le nouveau gourou de Macron ?

Rappelez-vous. C’était en 2007, année magique du sarkozysme. Fraîchement élu, enivré par sa victoire, le tout nouveau président proposait de devenir le DRH d’un Parti socialiste assommé par la défaite. Manière de piétiner le vaincu. Il engageait avec délectation une opération de débauchage du parti à la rose.

Une dizaine d’années plus tard, Emmanuel Macron, le copie allègrement. Il pille avec une minutie d’orfèvre le monde de la Sarkozy. Dans son escarcelle, la pêche est plutôt bonne. Premier ministre : Jean Castex, ancien secrétaire général adjoint à l’Elysée de Sarko. Ministre de la Culture : Roselyne Bachelot, ancienne ministre de Sarko. Ministre de l’Intérieur : Gérald Darmanin, ancien disciple déclaré de Sarko, et toujours en contact avec le « maître ».

Jean Castex, le grand commis de Macron

Comment expliquer un tel mélange des genres ? Et surtout une lente mais inexorable prise de pouvoir idéologique de l’ancien président sur le nouveau ? Les ressemblances, certes, se repèrent vite. Entre l’homme du « Casse-toi, pauv’con ! » et celui du « Tu veux bosser, traverse la rue ! », il y a tant de points communs. Les deux animaux politiques se sont d’ailleurs reniflés très vite et entretiennent d’étranges rapports de complicité, voire de connivence. Nicolas Sarkozy se vante d’être quasiment le principal conseiller du locataire de l’Elysée, qui le consulterait régulièrement. Il n’a pas encore prononcé la phrase célèbre de Dominique de Villepin à propos de Jacques Chirac, « Je suis entré dans son cerveau », mais cela ne saurait tarder.

Qui manipule qui ?

Mais a-t-il besoin d’habiter son cerveau puisqu’il est entré dans son gouvernement ? C’est, bien sûr, le reproche qui est fait par la gauche à Emmanuel Macron. Ne serait-il pas « gouroutisé », envoûté par l’ermite de la rue de Miromesnil ? « C’est mal connaître le président de croire de telles balivernes, chuchote un de ses proches. Le jeu est beaucoup plus compliqué, plus sournois. N’oubliez jamais que Macron, en politique, agit comme un chat. » Traduction ? Emmanuel Macron poursuit inlassablement son entreprise de siphonnage de la droite. Il débauche avec application tout ce qui pourrait l’empêcher de l’emporter en 2020. Sarkozy gourou de Macron ? Vous n’avez rien compris. Le scénario qui se déroule sous nos yeux ébahis serait donc l’inverse. Manu le Chat caresse l’homme que la France de droite attend toujours pour 2020, dans le sens du poil, si l’on peut dire. Il le flatte, le cajole, lui fait gonfler le jabot, pour mieux l’étouffer le moment venu. Il pille à son tour, avec minutie et une certaine rouerie, les derniers vestiges de l’ancien monde.

La nomination de Gérald Darmanin au poste-clé, et ô combien politique, du ministère de l’Intérieur, est révélatrice de la stratégie du boa de ce président qui avale l’adversaire quasiment au ralenti, à la manière du reptile mangeur d’hommes. Avec tout de même une prise de risque : celui de l’arroseur arrosé. A ce jeu de poker menteur, est-il sûr de l’emporter, au bout du compte ? Ou bien, au contraire, ne sert-il pas les desseins d’un potentiel rival qui n’est jamais sorti du jeu et qui répète à qui veut l’entendre qu’il se prépare pour 2020, malgré les épées de Damoclès judiciaires qui planent au-dessus de lui ? Récemment, l’ancien président a confié sans détour à un ambassadeur d’un pays de la communauté européenne qu’il attendait l’effondrement du macronisme, lequel lui paraissait imminent. Le jeu du chat et de la souris entre les deux hommes va sans doute durer quelques mois. Dans la dernière ligne droite, l’an prochain, les sourires complices et les tapes dans le dos pourraient bien faire place aux piques venimeuses, puis aux uppercuts. On saura alors si la tactique du président aura fini par émousser les ambitions de l’ex. Nous saurons alors qui est l’envoûteur et qui est l’envoûté. Qui est le chat et qui est la souris…