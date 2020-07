Renversant à Bilbao, le FC Séville recolle à l'Atletico Madrid

« LIGA – Mené jusquu0027à la 69e minute sur le terrain de lu0027Athletic Bilbao (9e), le FC Séville a réussi à renverser la situation et su0027imposer grâce à des réalisations signées Banega et El Haddadi (2-1). La formation andalouse recolle à lu0027Atletico Madrid (3e) mais est devancée à cause du0027une moins bonne différence de buts. En bas de tableau, Majorque, vainqueur de Levante (2-0), peut croire au maintien. »







