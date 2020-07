Moreno, Klinkert, Hai… découvrez les visages des nouveaux ministres peu connus du gouvernement

Si les noms de Jean-Yves Le Drian, Elisabeth Borne ou encore Eric Dupond-Moretti sont familiers aux oreilles des Français, d’autres, égrainés par Alexis Kohler, lundi, sur le perron de l’Elysée, ont dû en laisser plus d’un perplexe… Elisabeth Moreno, Alain Griset, Nadia Hai ou encore Brigitte Klinkert, sont en effet peu connus. Qu’à cela ne tienne, « l’Obs » vous les présente.

Dupond-Moretti à la Justice, Darmanin à l’Intérieur… voici la composition du gouvernement Castex

Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances

Inconnue en politique, Elisabeth Moreno est une patronne de la « Tech » discrète et autodidacte qui se définissait en 2019 comme une « femme, noire, élevée dans une cité » aimant « le challenge ».

Entrée de la capverdienne Elisabeth Moreno au gouvernement français https://t.co/1y8dv2mug7 #Cap_Vert https://t.co/JjJGZ64SkL—AllAfricafrench(@AllAfrica Fr)

A 49 ans, elle était présidente depuis janvier 2019 d’HP Afrique après avoir dirigé le groupe Lenovo en France. « Si on m’avait dit un jour, de mon petit Cap-Vert natal, que j’aurais la situation professionnelle que j’ai aujourd’hui et que j’aurais la chance d’inspirer les autres… je n’y aurais pas cru », confiait-elle, en 2018, au journal « la Tribune ».

Dans un entretien la même année à l’école de commerce Groupe Ionis, retrouvé par le HuffPost, elle expliquait avoir fait l’expérience du sexisme dans le monde de l’entreprise, sans pour autant considérer en avoir « souffert ».

Pour favoriser la mixité et la diversité en entreprise, elle expliquait attacher « beaucoup d’importance à l’éducation et à la formation des managers pour qu’ils comprennent ce que signifie la diversité, pas seulement la diversité de genres, et faire en sorte qu’on se sente à l’aise à travailler ensemble ». Elle disait également ne pas vouloir « d’un climat de défiance où le sexisme met tout le monde mal à l’aise et où chacun mesure constamment chaque mot qu’il utilise… »

Alain Griset, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises

Nordiste de 67 ans, Alain Griset a été artisan taxi pendant plus de trente ans, de 1975 à fin 2016. Elu le 19 janvier 2017 à la tête de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P), il avait auparavant présidé l’Assemblée permanente des Chambres de Métiers et d’Artisanat et l’Union nationale des Taxis. Après ses activités de taxi, il avait cogéré une entreprise d’esthétique.

Alain Griset, un ancien taxi originaire de la métropole lilloise pour conduire le sauvetage des PME… https://t.co/KF6McSVaXC —F3nord(@France 3 Nord)

En parallèle, Alain Griset a occupé de nombreux mandats consulaires dans la région des Hauts-de-France et son engagement au profit de la cause artisanale l’a amené à exercer beaucoup d’autres responsabilités, notamment comme président du groupe de l’artisanat au CESE, selon sa biographie.

Un an et demi après le début du mouvement des « gilets jaunes », qui avait mobilisé de nombreux indépendants, la nomination d’Alain Griset est lourde de sens au gouvernement. Ce dernier a vu dans sa nomination une « reconnaissance que le président veut par [son] intermédiaire adresser à l’ensemble des indépendants », soulignant leur « rôle essentiel sur les territoires ».

Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l’Insertion

Première femme à présider le conseil départemental du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert, bientôt 64 ans, a exercé de nombreux mandats en Alsace. Engagée chez Les Républicains, elle a indiqué lundi ne plus faire partie du parti « depuis un an ».

Brigitte Klinkert entre au gouvernement #CD68 #remaniement – https://t.co/YBwSzr73wZ https://t.co/HruP1GLG4t —lalsace(@Journal L’Alsace)

Elle a été conseillère municipale de la ville de Colmar de 1983 à 2017, puis élue présidente du département du Haut-Rhin en septembre 2017, à la suite de la démission d’Eric Straumann.

Dans le Haut-Rhin, elle s’est aussi fait remarquer en étant l’une des instigateurs du dispositif « RSA et bénévolat », expérimentation menée depuis deux ans dont l’objectif est de conditionner le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à la réalisation de plusieurs heures de travail bénévole chaque mois. Un dispositif controversé, finalement facultatif, mais suivi de près par l’ex-ministre du Travail Muriel Pénicaud, souligne « le Figaro ».

« Au-delà de ma personne, j’y vois un signe de considération du président de la République envers l’Alsace et je suis fière de représenter notre belle Alsace au gouvernement », a-t-elle déclaré par communiqué après sa nomination.

Elle avait récemment critiqué l’Etat, ne l’estimant « pas au rendez-vous de la transition du territoire » ni « de la transition énergétique » après la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, située dans le Haut-Rhin.

Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville

Nadia Hai, 40 ans, était jusqu’alors députée LREM des Yvelines. Originaire de Trappes, elle a travaillé quinze ans en qualité de conseillère en gestion de patrimoine. Cette mère de famille avait cofondé le Comité Femmes en Marche avec Macron (FEMM). Elle avait notamment axé sa campagne sur l’égalité des chances et la jeunesse, en revendiquant son inexpérience et son manque de notoriété, selon elle gage de renouveau.

Nadia Hai, l’inattendue ministre des Yvelines. À 40 ans, cette parlementaire élue à Trappes, fille d’une mère au fo… https://t.co/HFoUz7RvgO —LeParisien_78(@Le Parisien | 78)

Depuis son arrivée au Palais-Bourbon, la députée qui siège à la commission des Finances a planché à plusieurs reprises sur des sujets liés à la politique de la ville. Elle est vice-présidente du groupe d’étude Villes et banlieues et a notamment été chargée d’une mission d’information parlementaire pour évaluer et contrôler l’utilisation des financements de l’Agence nationale pour la Rénovation urbaine (Anru).

Elle avait aussi été désignée par le président de l’Assemblée Richard Ferrand, dont elle est proche, pour plancher sur la fiscalité, et notamment la réforme de l’ISF.

Avant d’entrer au gouvernement, Nadia Hai a discrètement démissionné de son siège de députée, rapporte France-Inter : une façon d’éviter que son suppléant, Moussa Ouarouss, soupçonné d’être impliqué dans un trafic de drogue international, ne siège à sa place comme c’est d’ordinaire l’usage. Il a été mis en examen en août 2019 dans une enquête portant sur un trafic de stupéfiants entre le Maroc et la France.