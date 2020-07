Le Forum des images rouvre ses portes et annonce son programme pour la saison 2020/21

© 2020 Forum des images Tous droits réservés

En attendant la réouverture de la Cinémathèque Française mercredi prochain, c’est un autre temple de la cinéphilie parisienne qui a accueilli ce soir ses premiers spectateurs après la pause imposée du confinement. Le Forum des images a en effet profité de la réouverture de ses portes pour annoncer en même temps les points clefs de sa programmation pour la saison prochaine, entre les mois de septembre 2020 et de juillet 2021.

Chéri © 2009 Bruno Calvo / Pathé Films Tous droits réservés

Avant le nouveau tour de piste de cette adresse incontournable au Forum des Halles à Paris pour tout passionné de cinéma qui se respecte, le Forum des images montre donc dès ce soir et encore jusqu’au dimanche 26 juillet un cycle intitulé « 35 films en 35 ». En guise de célébration du plaisir des salles de cinéma, vous aurez donc l’occasion de voir ou revoir 31 longs-métrages et quatre courts-métrages issus de la collection du Forum, fondé initialement en 1988 pour préserver les représentations cinématographiques de Paris. A noter que la Cinémathèque fera de même la grève des restaurations numériques en proposant tous ses films de l’été sous forme de projection argentique.

Entre autres au programme, des films de Agnès Varda (Le Bonheur), Jacques Audiard (De battre mon cœur s’est arrêté), Bertrand Blier (Buffet froid), Arnaud Desplechin (La Sentinelle), Jacques Rivette (Duelle), Jean-Claude Guiguet (Les Passagers), Otar Iosseliani (Adieu plancher des vaches), Stephen Frears (Chéri), Jacques Demy (Les Demoiselles de Rochefort), Bruno Dumont (Hadewijch), Raoul Ruiz (Trois vies et une seule mort), Jacques Tati (Playtime), Louis Malle (Le Feu follet), Chantal Akerman (Nuit et jour), Claude Sautet (César et Rosalie) et Olivier Assayas (Fin août début septembre). Puis, ce sera l’heure de la fermeture traditionnelle du mois d’août.

© 2020 L’Étrange festival Tous droits réservés

La rentrée du Forum des images se fera, comme tous les ans, avec un large choix de festivals. Ainsi, la première quinzaine du mois de septembre sera dédiée à la 26ème édition de L’Étrange festival, dont le programme détaillé sera en ligne sur le site du Forum des images dès le 31 août. A la même date ouvrira la vente en ligne des tickets pour ce rendez-vous indispensable du cinéma fantastique. Puis, du jeudi 17 au dimanche 20 septembre, le festival Bédérama élira pour la deuxième année de suite son domicile au 2 rue du Cinéma, toujours dans le but d’étudier les liens féconds entre le cinéma et la bande dessinée. Enfin, ce mois de septembre festivalier se terminera sur la 3ème édition du NewImages Festival, une immersion dans la création virtuelle qui aurait dû avoir lieu le mois dernier. La 4ème édition est par ailleurs d’ores et déjà programmée pour juin 2021 !

Plus tard dans l’année, le Forum des images organisera de même le festival Un état du monde pour sa 12ème édition en novembre, le 18ème Carrefour du cinéma d’animation le mois suivant, ainsi qu’au printemps prochain pour la deuxième fois Un drôle de festival et le festival international du cinéma documentaire Cinéma du réel pour sa 43ème édition. Partenaire de longue date de nombreux festivals prestigieux en France, le Forum reprendra comme à son habitude les palmarès de l’Urban Films Festival en octobre, du Festival Premiers Plans d’Angers et du Festival International du court-métrage de Clermont-Ferrand en février, de la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes fin mai et du Festival d’animation d’Annecy fin juin 2021.

Les Bien-aimés de Christophe Honoré © 2011 Jean-Claude Lother / Why Not Productions / France 2 Cinéma / Le Pacte

Tous droits réservés

Enfin, au cœur du travail inestimable du Forum des images se trouvent bien entendu ses fameux cycles thématiques, Ils sont au nombre de six cette année, à l’affiche du côté de l’auditorium et de la salle 300 entre fin septembre et début juillet de l’année prochaine.

Le premier se penche sur la forme si populaire du mélodrame. En 75 films, de fin septembre à la mi-novembre, le tragique de la destinée humaine est exposé grâce aux maîtres du genre qu’étaient Douglas Sirk, Rainer Werner Fassbinder, Pedro Almodovar, Clint Eastwood, Todd Haynes, Xavier Dolan, Jane Campion et tant d’autres. Le dernier week-end du mois de novembre sera une fois de plus placé sous le signe de la pellicule au format 35 mm pour la troisième saison de Tous les 35 du mois avec un coup de projecteur argentique en trois films sur le travail du réalisateur Philippe Garrel. Puis en décembre, pour bien finir cette année particulière, le #2 de Ciné ! Pop ! Wizz ! rendra hommage au compositeur de musique de films Michel Magne, explorera l’évolution du punk au cinéma et fera un tour d’horizon du côté de la biographie filmique en milieu musical.

L’année 2021 sera rythmée, quant à elle, par une carte blanche donnée à Christophe Honoré, le programmateur invité du Forum des images pour un ABCD Honoré en janvier et février. Ou plutôt, le réalisateur de Chambre 212 aurait tellement pris à cœur l’exercice de réinventer son œuvre et son geste artistique, qu’il aurait abouti à l’un des programmes les plus originaux dans sa conception comme dans son résultat que le Forum ait jamais proposés, dixit le dossier de presse de la saison 20/21 !

En mars et avril, le cinéma africain est mis à l’honneur à travers un cycle nommé Tigritudes, initié par les réalisatrices Dyana Gaye (Des étoiles) et Valérie Osouf (L’Identité nationale) et qui partira ensuite en itinérance dans une version réduite. Et pour finir en beauté son cycle annuel, le western, genre américain par excellence, sera disséqué en mai et juin à partir de son incarnation moderne chez Quentin Tarantino (Les Huit salopards), Jacques Audiard (Les Frères Sisters) ou encore les frères Coen (La Ballade de Buster Scruggs).

Rock Academy © 2003 Andrew Schwartz / Scott Rudin Productions / Nickelodeon Movies / Paramount Pictures France

Tous droits réservés

En parallèle de cette actualité richement chargée, n’oublions pas de mentionner les rendez-vous réguliers du Forum des images. Comme par exemple, chaque semaine, les cours du cinéma le vendredi à 18h30, les samedis de la Réalité Virtuelle et les soirées 100 % doc le mardi, ainsi qu’une fois par mois les ciné-débats de la Sorbonne, Tout’anim le programme pour tout savoir sur les secrets de fabrication des films d’animation et le documentaire sur grand écran. Les rencontres de la bibliothèque François Truffaut, située juste à côté du Forum, les drôles de rencontres et les rendez-vous NewImage continuent d’avoir lieu tous les deux mois.





Critique film