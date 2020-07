La Deutsche Bank et son client embarrassant : Donald Trump

Ah, les crapules ! Les endoffés ! Les vaches ! On a beau se dire que les banquiers sont des belles engelures, on est toujours surpris de l’ampleur des dégâts. À preuve le livre de David Enrich, « finance editor » du « Wall Street Journal » puis du « New York Times » : « Dark Towers. Deutsche Bank, Donald Trump, and an Epic Trail of Destruction », publié en février dernier (et que je n’ai pas pu obtenir par Amazon, bizarrement, qui « n’a pas cet article en stock »). Gros bouquin, qui se lit comme un polar, où l’auteur démonte tout le mécanisme de l’une des banques les plus puissantes du monde.

Dans ce gruyère, tout n’est que corruption, argent sale, triturages vicelards. Une seule règle : gagner du pognon, quitte à en prêter à des faisans aussi peu recommandables que Donald Trump, client que toutes les autres banques ont mis sur leur liste noire. Le gars ne rembourse jamais. Mais alors, pourquoi la Deutsche Bank lui a refilé des millions, alors que moi, j’ai du mal à avoir un découvert pour acheter des claquettes de plage ? Réponse : chez les Deutschebanquiers, c’est n’importe quoi.

Morcellement et argent pourri venu de Russie

David Enrich commence par rappeler que la DB a largement soutenu les nazis à partir de 1933, et qu’elle a financé la construction d’Auschwitz, dont les managers ont surveillé les « progrès » jour après jour. Hermann Abs, le big boss de DB, criminel de guerre, a été reconduit dans ses fonctions après guerre…

Quelques années plus tard – notamment après un attentat à la bombe qui a arraché les jambes du directeur suivant – un autre requin, Edson Mitchell, s’est mis en tête de sortir du cocon allemand et de conquérir Wall Street. Avec l’aide Bill Broeksmit, un génie de la corde raide, Mitchell a fait croître la DB dans des proportions inimaginables, engageant des milliers de collaborateurs. D’où le problème : les nouveaux managers arrivaient avec leurs équipes et leurs propres systèmes informatiques. Lesquels ne dialoguaient pas avec les systèmes des autres équipes. Résultat : un morcellement total. Et, in fine, une plongée dans les flux d’argent pourri venu de Russie, notamment grâce à VTB Bank, la tirelire de Poutine et du KGB. Et des transactions (secrètes) avec l’Iran, la Syrie, la Libye, le Soudan…

Une banque véreuse

En 1998, la CitiGroup, les Manufacturers Hanover, NatWest, Bankers Trust blackboulent Donald Trump, investisseur immobilier douteux. Plus il fait faillite avec ses casinos d’Atlantic City (qui a jamais fait faillite avec un casino ?), plus il emprunte. Trump se vante de valoir trois milliards de dollars. Il vaut, en fait, 788 millions, et a des dettes écrasantes.

La DB traverse des moments agités : Edson Mitchell se tue en avion et Bill Broeksmit se suicide. Son fils, Val Broeksmit, junkie quasiment clochardisé, met la main sur les archives de son père, et, peu à peu, les communique à des journalistes (dont l’auteur). La vérité éclate : le ratio actifs / capital propre est de 50 pour 1, à la DB. Alors que, normalement, il est de 20 pour 1. Donc, la banque est véreuse. Elle fait reposer sa réussite sur la vente massive de « produits dérivés », montages invraisemblables de trucs moisis. Elle manipule les indices de référence, comme le Libor. Elle engage la fille de l’un des directeurs du ministère des Finances russe.

Valse-hésitation avec Trump

En 2008, quand la DB demande à Trump de rembourser 334 millions de dollars, celui-ci attaque la banque qui ose l’emmerder, quel manque de tact ! et réclame trois milliards de dommages-intérêts. La DB recule. La valse-hésitation continue. Un avocat de la banque se suicide. Un manager qui s’occupe du compte de Trump se jette par la fenêtre. La banque est dans le collimateur des autorités. Les sanctions et les amendes (colossales) pleuvent. Un autre suicidé, en Suisse, s’ajoute à la liste.

Juste au moment où les choses se compliquent pour Trump, il est élu. La DB se retrouve donc devant un choix affolant. Soit elle saisit les avoirs du président des États-Unis (Trump a gagé ses possessions personnelles), ce qui est évidemment impossible, soit elle laisse courir, sachant très bien que ledit président est débiteur envers des institutions étrangères (dont la Russie). Elle ne fait rien, engluée dans des problèmes sans fin.

Finira-t-elle par cracher les documents réclamés par la justice américaine, et bloqués par Trump ? Si celui-ci est réélu, non. En revanche, s’il n’est pas réélu, le film deviendra passionnant. Le livre de David Enrich n’est que l’avant-programme. Restez branchés.

