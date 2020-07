Entreprises : Conforama et But s’unissent

Les deux géants français de l’ameublement s’unissent. Un soulagement pour les salariés de de Conforama, en difficulté depuis 1 an. L’enseigne conserve 162 magasins sur 200. 6500 emplois seront maintenus selon le repreneur mais 1900 postes seront supprimés. Un plan déjà prévu avant le rachat. Pour les syndicats, l’inquiétude porte surtout sur le projet économique du repreneur.

« Comment maintenir deux enseignes, avec le même patron, et qui exercent la même activité ? Est-ce que cela va se faire sans casse ? Malheureusement, on a aucune garantie et c’est ce qu’on cherche à savoir », explique Abdel Aziz Boucherit, délégué syndical central de la CGT Conforama. Objectif du repreneur : devenir le leader européen du mobilier, et rivaliser avec Ikea. Il reste toutefois à obtenir l’accord de l’Autorité de la concurrence.

