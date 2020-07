Le coronavirus Sars-CoV-2 a contaminé plus de 11,5 millions de personnes dans le monde à ce jour (7 juillet 2020) et a provoqué la mort de plus de 541 000 d'entre elles. Si les chiffres présentés dans l’article « Tuberculose, diabètes… La mortalité comparée du Covid-19 en quatre infographies » sont justes, l’interprétation qui en est faite est fausse pour ne pas dire mensongère ! Aujourd'hui, le Covid-19 tue en moyenne 2750 personnes dans le monde chaque jour, selon (…)

