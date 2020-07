Jean Castex veut augmenter les moyens attribués à la justice, un secteur « au cœur de nos priorités »

Le Premier ministre a visité le tribunal de Bobigny, en compagnie de son nouveau ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti.

« Les modalités de fonctionnement du service public judiciaire sont au coeur de nos priorités. » Le Premier ministre Jean Castex a annoncé, mercredi 8 juillet, à l’issue d’une visite au tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis), son intention d’augmenter les moyens dévolus à la justice dès l’année prochaine.

Nous sommes cet après-midi avec Eric Dupond-Moretti au Tribunal judiciaire de Bobigny pour rencontrer magistrats et fonctionnaires. Nous devons redonner à l’autorité judiciaire les moyens d’un fonctionnement efficace. pic.twitter.com/QOfGfKXOWH — Jean Castex (@JeanCASTEX) July 8, 2020

« Il existe une loi de programmation votée par l’actuelle majorité et je vous annonce qu’à compter de 2021 nous allons en accélérer la réalisation », a-t-il assuré devant la presse, après cette visite effectuée en compagnie du nouveau garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti. « Une République comme la nôtre, surtout ici en Seine-Saint-Denis, suppose que le service public de la justice au service de tous les citoyens fonctionne le mieux possible. »

« Des efforts ont déjà été entrepris par le précédent gouvernement », a-t-il souligné, en évoquant « les renforts en personnels » et « un projet immobilier ambitieux, dont la première tranche devrait être livrée en 2024 ». Le tribunal de Bobigny, la plus grosse juridiction de France, n’en demeure pas moins en sous-effectifs, comme l’avait montré une inspection en 2018, et dans un état de délabrement avancé dans certains secteurs.

Petit exemple du délabrement du tribunal de Bobigny, qui illustre la misère persistante de notre justice. pic.twitter.com/KYxP1lNmb1 — Michel Deléan (@michel_delean) October 23, 2018

J’ai exercé ce midi mon droit de visite au dépôt du tribunal judiciaire de Bobigny. J’ai pu constater la vétusté et le manque de place des locaux ce qui est un problème pour les policiers comme pour les détenus. pic.twitter.com/ZrsipMKg1M — Eric Coquerel (@ericcoquerel) June 19, 2020

J’attends notamment de cette visite Ministérielle au Tribunal de Bobigny une accélération et un renforcement des mesures de rattrapage annoncées en octobre 2019 par le Gouvernement. On ne peut pas avoir un tribunal flambant neuf à Paris et des murs qui tombent en #SeineSaintDenis pic.twitter.com/BrHrAJ6kBp — Stéphane Troussel (@StephanTroussel) July 8, 2020

Le budget 2020 de la justice, voté en 2019, s’établissait à plus de 7,5 milliards d’euros et en hausse de 4%. Une augmentation conséquente, mais toutefois inférieure à la trajectoire fixée dans la loi de programmation budgétaire 2018-2022.