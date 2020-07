Gérald Darmanin attendu au tournant par les syndicats policiers

Certes, au regard de l’accueil aux lance-flammes réservé à Eric Dupond-Moretti par les syndicats de magistrats, celui reçu par Gérald Darmanin de la part des représentants des policiers apparaît un brin plus affable. Une courtoisie toutefois teintée d’une bonne dose de circonspection et de pas mal d’attentes. « Je lui souhaite la bienvenue et je lui dis “au boulot” », a rapidement commenté Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police-FO. « Nous lui disons “bienvenue” et “bon courage !” face à l’ampleur de la crise que nous traversons en interne » , renchérit Denis Jacob, le secrétaire général d’Alternative Police CFDT. De son côté, le très droitier syndicat Alliance, après avoir pris « acte » de sa nomination en à peine une ligne dans un communiqué de presse, a déjà annoncé vouloir lui « présenter rapidement ses revendications lors d’une audience ». Si certains auraient aimé la nomination d’un spécialiste des questions policières, tous disent vouloir le juger sur ses actes. « Les déclarations d’amour, c’est bien, les preuves, c’est mieux », avance Denis Jacob. On a connu des accueils plus chaleureux.

Remaniement : la promotion de Gérald Darmanin, accusé de viol, choque les féministes

Trois ministres en deux ans

Plus jeune ministre de l’Intérieur de la Ve République à 37 ans, le maire de Tourcoing le sait : il ne bénéficiera d’aucun état de grâce dans ces nouvelles fonctions. Pas même d’un temps d’adaptation pour se glisser dans le costume de premier flic de Fran