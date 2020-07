Donald Trump pourrait devoir révéler ses déclarations d’impôt

Revers majeur contre Donald Trump. La Cour suprême des Etats-Unis a jugé [PDF] ce jeudi 9 juillet qu’un procureur new-yorkais était en droit de réclamer toute une série de documents financiers du président américain, y compris ses déclarations d’impôt. Ces documents détenus par son ancien cabinet comptable Mazars portent sur les affaires de Donald Trump entre 2010 et 2018.

La Cour suprême a déterminé, à une majorité de 7 juges sur 9, qu’« aucun citoyen, pas même le président, ne peut éviter d’avoir à produire des documents en cas d’enquête pénale ». « Le président ne jouit pas d’une immunité absolue face aux injonctions des procureurs de la justice des Etats », a-t-elle ajouté.

Dans un second arrêt, la haute Cour a toutefois bloqué, dans l’immédiat, la transmission des documents au Congrès. Elle a renvoyé cette demande devant des tribunaux en appelant les juges à prendre en compte toute une série de critères pour évaluer si les injonctions parlementaires étaient justifiées.

Ces deux décisions ne devraient pas permettre aux citoyens américains d’en savoir plus sur les finances du milliardaire républicain, avant la présidentielle du 3 novembre. En effet l’enquête est supervisée par un grand jury, un collectif de citoyens tirés au sort, qui opère dans le plus grand secret. En théorie, rien ne devrait être rendu public.

Comme à son habitude, Donald Trump s’est emparé de son compte Twitter pour faire savoir son mécontentement. Le président américain se dit victime de « poursuites politiques », « d’une erreur de procédure » et d’« harcèlement présidentiel ».

