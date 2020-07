Ces vidéos d’archives dont les ministres Dupond-Moretti, Bachelot et Darmanin se seraient bien passés

Les amateurs d’adages s’en sont donné à cœur joie : « Il ne faut jamais dire : fontaine, je ne boirai pas de ton eau ». Ce à quoi les autres répliquent : « Il ne faut jamais dire jamais ». Las, ni l’une, ni l’autre de ces expressions n’a semble-t-il été présente à l’esprit de certains futurs ministres du gouvernement Castex.

Tout juste nommée à la Culture, Roselyne Bachelot aura peut-être eu l’occasion de revoir passer ses interventions télévisées où elle affirmait mordicus qu’elle ne reviendrait « jamais à la politique ». Nous sommes en septembre 2017 et, sourire en coin sur le plateau d’« On n’est pas couché » (France 2), Laurent Ruquier lui demande : « Jamais vous ne reviendrez à la politique ? »

L’interviewée rétorque : « Jamais ! » Et de renchérir : « Et je respecte en général mes engagements. »

En mai 2020, elle rejoue la scène face au même animateur, cette fois sur le plateau des « Grosses Têtes » de RTL :

« Quelle horreur ! […] Non mais attendez, c’est un cauchemar [de revenir au gouvernement, NDLR] »

Sauf si…

Deux mois plus tard, les circonstances semblent avoir changé : le ministère de la Culture ne pouvait se refuser… surtout proposé par son « véritable ami » Jean Castex. La principale intéressée se justifiait d’ailleurs lors d’une conférence en octobre 2018 :

« J’ai dit que je ne remordrais pas à la carrière politique. Sauf… Il y a un poste qui me ferait renoncer à cet engagement (…). Si on me proposait d’être ministre de la Culture, là quand même, je pourrais craquer ».

Un échange partagé sur Twitter par l’ancienne ministre Cécile Duflot :

Ca date d'octobre 2018 et elle l'avait bien dit (et je m'en souvenais…) Une bise de félicitation particulière @R_Bachelot (et une pensée pour Bernadette Soubirous donc ?) dont je n'ai pas oublié qu'elle fut des rares qui défendirent une ministre en jean !

Moi au gouvernement ? « Une idée sotte »

Une autre archive exhumée d’une émission de LCI a resurgi sur le réseau social : celle de l’avocat pénaliste Eric Dupond-Moretti, futur garde des Sceaux, interrogé par la journaliste Audrey Crespo-Mara sur une éventuelle entrée au gouvernement en tant que ministre de la Justice :

« Personne n’aurait l’idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n’accepterais jamais un truc pareil, non ! »

Ministres antiféministes

Si ces pudeurs peuvent faire sourire, d’autres archives vidéos sont plus encombrantes. Eric Dupond-Moretti est notamment dans le viseur d’associations féministes pour ses positions anti #MeToo. Ainsi, en novembre 2018, il soutenait face à Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV que la libération de la parole des femmes est nécessaire, « mais pas dans les conditions dans lesquelles on nous impose cela aujourd’hui ».

« Moi je suis Franco-Italien et ma latinité m’a permis quelques incartades quand j’étais plus jeune donc j’ai sifflé quelques filles qui traversaient… Ça (siffler une fille dans la rue) coûte 90 balles ? Ça doit être réglé par la bienséance, pas par la loi ! » réclamait-il devant Pascal Praud sur le plateau de CNews en mars 2018, alors que le projet de loi Schiappa sur les violences sexistes et sexuelles prévoyait de 90 à 1500 euros d’amende pour des « propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste », quand il sont « dégradants, humiliants, intimidants, hostiles ou offensants ». Cinq mois après, la loi entrait en vigueur.

La nomination de Gérald Darmanin au ministère de l’Intérieur ulcère aussi les féministes. Cet ancien de l’UMP est au cœur d’une enquête concernant une accusation de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance. L’enquête sur cette affaire datant de 2009 a fait l’objet d’un non-lieu en 2018, avant d’être rouverte par la cour d’appel de Paris en juin 2020.

Ce sont aussi ses propos anti-républicains qui sont ressortis en vidéo. En 2015, en pleine réforme pénale, Gérald Darmanin comparait Christiane Taubira à « un tract ambulant pour le Front national, mis en avant par François Hollande ». Des propos qui avaient indigné l’ensemble de la classe politique, et auxquels l’ancienne garde des Sceaux a répondu dans un style bien à elle, à revoir dans la vidéo ci-dessus.