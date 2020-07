Vous ne pourrez plus dire : « Je ne savais pas ». Depuis le temps qu'il est annoncé, il se profile enfin à l'horizon, savamment orchestré par ceux là même qui ont créé ce chaos de toutes pièces. Je veux bien entendu parler du grand krach financier voire peut-être même de la chute de notre civilisation. Il n'est pas rare que ces gens là avancent à découvert, il suffit de trainer sur leurs sites. De plus, leur contrôle des sociétés via les médias grand public étant (…)

–

Economie







Source link