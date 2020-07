Les sorties du 8 juillet 2020

Park © 2016 Elena Nassati / Faliro House Productions / Neda Film / Tamasa Distribution Tous droits réservés

Deux semaines après la réouverture des salles, les affaires reprennent toujours aussi doucement du côté des cinémas français. Le nombre de sorties hebdomadaires a certes doublé par rapport à mercredi dernier et son offre rachitique en termes de quantité. Mais certains films profiteront du jour férié de la fête nationale pour ne sortir qu’à ce moment-là. Nous en tiendrons compte lors d’une double chronique des sorties pour mardi et mercredi prochains.

Parmi la petite dizaine de films à l’affiche dès aujourd’hui, nous souhaitons tout le bonheur commercial du monde à la comédie populaire imaginée par Jean-Pascal Zadi Tout simplement noir. Et vous pourriez tomber plus mal, si le cœur vous dit de vous infliger des drames de famille tortueux, que le français La Forêt de mon père de Vero Cratzborn et le britannique L’Envolée de Eva Riley que notre cher confrère Jean-Jacques semble avoir moyennement apprécié.

Nos véritables coups de cœur des six jours à venir, au moins, sont cependant l’intimement épique Malmkrog de Cristi Puiu – trois heures et demie de conversations sophistiquées à observer en étant confortablement assis dans une salle de cinéma climatisée, dites-nous, ça vous tente, non ? – , l’infiniment plus sauvage Park de Sofia Exarchou, qui nous rappelle la première période jouissive car iconoclaste de Yorgos Lanthimos, et enfin, ne serait-ce qu’à cause de l’arrangement percutant de l’Ode à la joie de Beethoven dans la bande-annonce, le coréen Lucky Strike de Kim Yong-hoon qui aura, quoiqu’il en soit, beaucoup de mal à égaler le succès planétaire de Parasite de Bong Joon-ho, le nouveau repère en termes de cinéma asiatique.

Crash © 1996 David Cronenberg

Trois films de répertoire font de même leur retour sur les écrans ce mercredi. Le plus fou, choquant et grandiose d’entre eux est évidemment Crash de David Cronenberg, ce conte poisseux des accros érotiques aux accidents de voiture ayant reçu en 1996 le Prix spécial du jury de Francis Ford Coppola au Festival de Cannes.

Le deuxième film du réalisateur anglais Stephen Frears n’a pas connu pareille consécration. Pourtant, The Hit est un formidable film de genre avec un casting de rêve, composé de John Hurt, Tim Roth et Terence Stamp, dans un cadre espagnol plus si exotique.

Enfin, la rareté de la semaine est sans aucun doute La Danse de mort de Marcel Cravenne, un réalisateur qui avait par la suite fait carrière à la télévision française. Ce drame prisonnier sur une île vaudra surtout le détour pour l’interprétation de l’inimitable Erich von Stroheim, deux ans avant sa prestation mythique du majordome dans Boulevard du crépuscule de Billy Wilder.

Celles qui chantent de Julie Deliquet, Sergeï Loznitsa, Karim Moussaoui et Jafar Panahi (France, Documentaire, 1h15)

Chained de Yaron Shani (Israël, Drame, 1h52) avec Eran Naim, Stav Almagor et Stav Patai

L’Envolée de Eva Riley (Royaume-Uni, Drame, 1h23, distribué sur 74 copies) avec Alfie Deegan, Frankie Box et Sharlene Whyte (critique)

La Forêt de mon père de Vero Cratzborn (France, Drame, 1h30, distribué sur 84 copies) avec Léonie Souchaud, Ludivine Sagnier et Alban Lenoir

Lucky Strike de Kim Yong-hoon (Corée du Sud, Thriller, 1h48) avec Jeon Do-yeon, Jung Woo-sung et Bae Sung-woo

Malmkrog de Cristi Puiu (Roumanie, Drame, 3h20, distribué sur 60 copies) avec Agathe Bosch, Frederic Schulz Richard et Diana Sakalauskaite

Park de Sofia Exarchou (Grèce, Drame, 1h34) avec Dimitris Kitsos, Dimitra Vlagopoulou et Enuki Gvenatadze

Scooby ! de Tony Cervone (États-Unis, Animation, 1h34, distribué sur 582 copies)

Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi et John Wax (France, Comédie sociale, 1h30) avec Jean-Pascal Zadi, Fary Brito et Caroline Anglade

Reprises

Crash (1996) de David Cronenberg (Canada, Drame, 1h40, distribué sur 15 copies) avec James Spader, Holly Hunter et Elias Koteas

La Danse de mort (1948) de Marcel Cravenne (France, Drame, 1h28) avec Erich von Stroheim, Denise Vernac et Palau

The Hit (1983) de Stephen Frears (Royaume-Uni, Thriller, 1h38, distribué sur 5 copies) avec John Hurt, Tim Roth et Laura Del Sol