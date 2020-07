J’adore cette expression et surtout son image. Expression à la base rugbystique qui indique que : “ l’adversaire peut revenir à tout moment et remporter le match“. Je vais vous en livrer une autre acception, celle-ci plus campagnarde que le sont mes origines. Quand des cochons -entendez les sangliers- débarquent une nuit dans une parcelle de maïs, le lendemain des dégâts considérables sont constatés par l’agriculteur. Autre acception, autre métaphore, en (…)

–

Politique







Source link