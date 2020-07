Des universités américaines s’opposent en justice à Trump, qui veut révoquer les visas des étudiants étrangers

Rien ne va plus entre Donald Trump et les universités américaines. Les prestigieuses facultés de Harvard et du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont déposé une plainte au civil devant le tribunal fédéral de Boston, visant le ministère de la Sécurité intérieure et la police de l’immigration et des douanes (ICE). Cela fait suite à la décision du gouvernement Trump de révoquer les visas pour les étudiants étrangers dont les cours resteront virtuels à la rentrée, à cause de l’épidémie de Covid-19.

Trump au pouvoir, ou la nuit américaine

Selon la plainte, la décision du gouvernement Trump est « arbitraire et capricieuse » et ne « tient pas compte des aspects importants du problème ». C’est « une tentative de forcer les universités à reprendre l’enseignement présentiel », au mépris des risques sanitaires encourus. Ils demandent au tribunal de l’empêcher d’entrer en vigueur.

La décision a été prise « sans tenir compte de la santé des étudiants, des professeurs, du personnel administratif et de leur environnement » et laisse « des centaines de milliers d’étudiants étrangers sans possibilité d’étudier aux Etats-Unis », écrivent les responsables des deux universités, qui comptent ensemble environ 9 000 étrangers sur un total de quelque 35 000 étudiants.

« Ridicule ! »

Lundi, la police de l’immigration et des douanes (ICE) a annoncé que le gouvernement Trump ne « donnera pas de visas aux étudiants inscrits dans des programmes intégralement en ligne à l’automne et les garde-frontières ne les laisseront pas entrer sur le territoire ». Concernant les étudiants déjà présents sur le territoire américain, « ils doivent quitter le pays ou prendre d’autres mesures, comme s’inscrire dans une école avec des cours en personne pour conserver leur statut légal ». Sinon ils pourront « faire face à une procédure d’expulsion », a-t-elle ajouté.

Pour protéger l’emploi américain, Trump gèle les cartes vertes et les visas de travail

De leur côté, les établissements qui opteront pour un modèle « hybride », devront certifier que leurs étudiants étrangers sont bien inscrits au maximum possible de cours en personne, afin qu’ils puissent conserver leurs droits de séjour. Cependant ces dérogations ne seront pas autorisées pour les études d’anglais ou des formations professionnelles.

Le lendemain de cette annonce, Donald Trump avait jugé « ridicule » la décision de Harvard, notamment, de proposer ses cours 100 % en ligne à la rentrée. Lors d’une table ronde à la Maison Blanche avec des représentants du monde de l’éducation, le président avait également réaffirmé qu’il était nécessaire que les écoles et universités rouvrent leurs portes à l’automne.

SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL!!! —realDonaldTrump(@Donald J. Trump)

Les Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie

Pour pouvoir rester, le gouvernement Trump demande donc aux étudiants de se faire transférer dans des établissements qui reprendront l’enseignement présentiel, « mais à quelques semaines de la rentrée, l’essentiel des étudiants ne le peut pas », soulignent les deux responsables des universités.

C’est « une tentative de forcer les universités à reprendre l’enseignement présentiel », au mépris des risques sanitaires encourus, ajoutent-ils. En effet, les Etats-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie avec plus de 130 000 morts.

« Nous défendrons ce dossier avec détermination afin de permettre à nos étudiants étrangers – et aux étudiants étrangers de toutes les universités du pays – de continuer leurs études sans risquer d’être expulsés », a indiqué plus tôt dans la journée, le président de Harvard, Lawrence Bacow, dans un tweet annonçant cette action enregistrée devant le tribunal fédéral de Boston.