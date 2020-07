des secteurs bientôt revenus à la normale

La lumière est au bout du tunnel pour certains secteurs de l’économie. L’activité se redresse particulièrement dans l’industrie ou encore l’automobile. Un retour à la normale est quasiment observé pour le secteur des transports. Mais cela ne signifie pas que les mois perdus seront rattrapés. Néanmoins, cela rassure les patrons et employés. « On est en train de voir pour embaucher deux personnes dans notre entreprise », explique Sébastien Ludwig, gérant.

« On a eu peur de se retrouver sur la lisse comme les restaurateurs, comme les confrères, qui ont eu plus de difficultés que nous », explique le salarié André de la Celle. Une reprise plus rapide que prévu dans le bâtiment, mais également dans d’autres secteurs, comme l’industrie, avec la chimie ou la métallurgie. Par conséquent, le repli de l’activité des entreprises françaises est moins important que prévu : -9% par rapport à une période normale. Néanmoins, la crise ne couvre pas les pertes passées.

Le

Les autres sujets du