Des électeurs républicains attaquent Donald Trump en invoquant… Ronald Reagan

Même dans son camp, Donald Trump ne fait pas l’unanimité. Un groupe de militants républicains anti-Trump a diffusé sur les réseaux sociaux un montage vidéo qui oppose cruellement l’actuel chef d’Etat à… Ronald Reagan, président républicain des Etats-Unis de 1981 à 1989.

> Regardez :

La vidéo de Reagan provient d’une allocution diffusée le 3 novembre 1980, à la veille du scrutin qui l’a vu triompher du président sortant Jimmy Carter. Dans ce long discours, l’ancien comédien présente sa « vision » pour les Etats-Unis et promet un futur radieux à ses compatriotes.

Quarante ans plus tard, les membres du groupe « Republican Voters Against Trump » (« Les électeurs républicains contre Trump ») ont exhumé la vidéo de Reagan et en ont sélectionné des extraits afin de les mettre en parallèle avec des images qui illustrent le mandat de Donald Trump sur les scènes intérieure et internationale. Leur idée : montrer que le locataire de la Maison-Blanche, avec sa politique brutale et clivante, se situe bien loin du discours fédérateur d’un Reagan qui faisait le vœu d’un « pays uni ».

Trump attaqué de toutes parts

Ce n’est pas la première publicité négative qui cible Donald Trump depuis le camp républicain, loin de là. Un autre groupe, baptisé « Lincoln Project » et fondé par d’anciens conseillers républicains, produit des vidéos à un rythme effréné.

Trump au pouvoir, ou la nuit américaine

Objectif assumé : « harceler le président », avec l’espoir de le faire sortir de ses gonds. Comme lorsqu’il s’en était pris au groupe sur Twitter, offrant involontairement à l’action de celui-ci une caisse de résonance considérable.

Les démocrates ne sont pas en reste. A la suite de la pandémie de Covid-19, plusieurs vidéos avaient attaqué le président américain sur sa gestion de la crise sanitaire.