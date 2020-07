les étudiants d’écoles privées demandent des comptes

C’est un sentiment d’injustice qui habite de nombreux étudiants français. Beaucoup payent chaque année plusieurs milliers d’euros pour avoir accès à certains apprentissages. Or, pendant la crise liée à l’épidémie de coronavirus, ils n’ont pas pu assister aux cours et se sont contentés d’étudier à distance tout en payant le même prix. Ils s’estiment floués.

Guillaume Pantanella est étudiant en deuxième année à Sciences Po. « Au niveau des frais de scolarité, on n’a pas profité de toutes les prestations que Sciences Po peut fournir habituellement », constate-t-il. L’école annonce en plus qu’à la rentrée, seuls 10% des cours auront lieu en présentiel. Les syndicats étudiants demandent que quelque chose change, les frais de scolarité pourraient s’avérer trop cher pour des jeunes peinant à trouver un emploi cet été et dont certains parents se retrouvent au chômage partiel sur une durée importante.

