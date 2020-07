L’accusation de viol qui plane sur les premiers pas de Gérald Darmanin à l’Intérieur

Une manifestation à proximité de la place Beauvau lors de la passation de pouvoir pour appeler à sa démission. Suivie un peu plus tard d’une action de trois militantes féministes Femen ayant réussi à approcher du palais présidentiel. Puis d’un rassemblement d’une cinquantaine de militantes d’un collectif devant l’église de la Madeleine, toutes vêtues de noir pour procéder à l’enterrement symbolique de l’égalité hommes-femmes par l’exécutif. La première journée de Gérald Darmanin en tant que ministre de l’Intérieur aura été émaillée par plusieurs actions symboliques menées par des associations féministes. En cause : la plainte pour viol visant le tout nouveau locataire de la place Beauvau. Une affaire qui dure depuis trois années dont l’ombre portée risque de sérieusement perturber ses premiers mois à la tête du ministère de l’Intérieur.

« Il y a des investigations, elles se tiennent et c’est normal – on est en État de droit – mais on ne peut pas aller plus loin que ça en considérant que, finalement, parce qu’il y a des investigations, il y aurait des délits, une impossibilité à exercer dans un gouvernement », a aussitôt réagi Gabriel Attal, le nouveau porte-parole du gouvernement.

Les faits allégués par la plaignante remonteraient au 17 mars 2009. A l’époque, Gérald Darmanin, jeune élu chargé de mission des affaires juridiques de l’UMP, reçoit Sophie Patterson-Spatz, alors âgée de 37 ans, une ancienne call-girl devenue artiste peintre, sympathisante du parti, au siège de Paris.