un choix « et de droite, et de droite »

Xavier Bertrand , président de la région Hauts-de-France, écrit : « Je connais et j’apprécie les qualités de serviteur de l’Etat de Jean Castex. Elles seront indispensables dans les moments difficiles que nous allons connaitre… Puissent-elles corriger les mauvais choix du Président de la République. C’est le plus solide du couple exécutif pendant la crise qui s’en va. Les différends que j’ai pu avoir avec Edouard Philippe étaient liés aux choix du Président de la République. Respect pour le sens de l’Etat dont il a fait preuve. »

Le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti : « En nommant Jean Castex dont la seule légitimité est technocratique, Emmanuel Macron dissout Matignon. Menacé par la popularité d’Édouard Philippe, il dérive désormais de plus en plus vers un pouvoir totalement personnel et autoritaire. »