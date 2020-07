Il parait que la France a un nouveau premier Ministre et bientôt un nouveau gouvernement, que tout va désormais aller mieux, qu’on va tout oublier de la crise, du coronavirus, des médicaments miracles, des déboires judiciaires de Fillon ou bien encore de la tache blanche dans la barbe d’Edouard Philippe. On a même plus envie d’y croire, aux jours heureux, au sauveur suprême ou tout simplement à un système politique qui s‘intéresserait tout simplement au citoyen. (…)

