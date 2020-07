Plus l’âge avance, plus le corps a besoin d’énergie pour effectuer la même activité. L’alimentation devient alors un enjeu important dans l’optique de conserver une bonne santé et un mode de vie sain. Dans ce cadre, vous devez parfois modifier certaines habitudes pour concilier vos envies et vos besoins nutritionnels. Santé Magazine vous communique ses bons conseils pour mieux vous alimenter à partir de 50 ans.





